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Режиссеры Фурманов и Бутусов высказались в поддержку назначения Женовача худруком МХТ

Культура
24 марта, 16:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, марта. /ТАСС

Экс-худрук Театра им. Ленсовета Юрий Бутусов назвал Сергея Женовача "очень интеллигентным, спокойным и мудрым человеком"

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МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Назначение Сергея Женовача художественным руководителем Московского Художественного театра им. Чехова (МХТ им. Чехова) стало продуманным решением. Такое мнение выразили глава петербургского театра "Русская антреприза" Рудольф Фурманов и экс-худрук Театра им. Ленсовета Юрий Бутусов.

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Биография театрального режиссера Сергея Женовача

"Я считаю, что назначение Сергея Женовача - очень верное и продуманное решение. Я давно знаю Сергея Васильевича, он очень интеллигентный, спокойный и мудрый человек. Очень внимателен к людям, поэтому у него все должно получиться", - процитировали Бутусова в пресс-службе Минкультуры РФ.

По мнению Бутусова, в своей работе Женовач может столкнуться с некоторыми сложностями из-за того, что также руководит "Студией театрального искусства". "Но, надеюсь, что он сможет справиться с этим, правильно расставить акценты и сделать так, чтобы оба театра развивались в правильном направлении", - добавил режиссер.

Фурманов заметил, что в качестве возможного худрука МХТ им. Чехова предполагал Валерия Фокина или Сергея Женовача. "Я считаю, что во главе МХТ должен быть режиссер, а не артист, - привели его слова в пресс-службе. - И Сергей Женовач - замечательный режиссер. Можно придраться и сказать, что Олег Табаков был артистом и прекрасно справлялся, но он такой один. Это штучный товар".

Продюсер также подчеркнул правильность того, что решение о худруке осталось за министром культуры.

"Это должен решать работодатель, который полностью финансирует эксплуатацию театра. И вся выручка - а выручка в МХТ большая - остается в руках театра. Все вопросы должен решать не коллектив, а работодатель. И здесь уже не важно, кого труппа хотела бы видеть во главе - Хабенского, Машкова, Миронова, Пореченкова или кого-то еще. Это не коммунизм, не социализм, поэтому решение должно приниматься без мнения коллектива", - сказал Фурманов.

Решение Минкультуры

В минувшую пятницу в Минкультуры прошло совещание, на котором министр культуры РФ Владимир Мединский объявил о назначении режиссера Сергея Женовача худруком МХТ им. Чехова в связи со смертью народного артиста СССР Олега Табакова, возглавлявшего театр. Первым рабочим днем Женовача на новом посту станет 23 апреля.

В субботу в МТХ им. Чехова состоялся внеочередной сбор труппы, где коллективу сообщили о решении Минкультуры.

Сергею Женовачу 60 лет. Он заслуженный деятель искусств РФ, лауреат Государственной премии РФ. Женовач окончил Краснодарский институт культуры, учился на режиссерском факультете ГИТИСа у Петра Фоменко, работал в Театре-студии "Человек", Театре на Малой Бронной. С 2005 года Женовач - основатель и художественный руководитель театра "Студия театрального искусства".

Художественный руководитель - директор МХТ имени Чехова, народный артист СССР Олег Табаков скончался 12 марта на 83-м году жизни.

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Умер Олег Табаков
Персоны
Табаков, Олег Павлович Миронов, Евгений Витальевич Хабенский, Константин Юрьевич Мединский, Владимир Ростиславович
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