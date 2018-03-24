В МХТ им. Чехова заявили, что письма президенту РФ от труппы театра не существует

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Никто не предлагал труппе Московского Художественного театра им. А. П. Чехова (МХТ им. А. П. Чехова) подписать письмо на имя президента РФ в связи с назначением Сергея Женовача художественным руководителем театра. Об этом ТАСС сообщил и. о. директора МХТ им. А. П. Чехова Юрий Кравец.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что артистам МХТ было предложено подписать письмо на имя президента РФ с просьбой утвердить художественным руководителем театра актера Константина Хабенского.

"Ни о каком письме президенту я не знаю. Сбор труппы, состоявшийся в субботу, был исключительно для того, чтобы проинформировать коллектив о том, что накануне министром культуры был подписан приказ о назначении художественным руководителем Сергея Женовача. Это было сделано для того, чтобы не было недомолвок. Вы же знаете, у нас люди любят поговорить", - сказал Кравец.

Присутствовавший на внеочередном сборе труппы народный артист РФ Авангард Леонтьев также подтвердил ТАСС, что "никаких резолюций, никаких обращений принято не было". "Так что и говорить не о чем", - заявил актер.

Сам Женовач не присутствовал на собрании. "Сергей Васильевич вступает в должность 23 апреля, и это будет уже его прерогативой встретиться с коллективом, чтобы познакомиться и обсудить творческие планы", - заметил и. о. директора театра.

"Со своей стороны, мы провели исключительно информативное, сухое мероприятие, чтобы не было кривотолков", - подчеркнул он. По словам и. о. директора МХТ им. А. П. Чехова, на собрании присутствовала большая часть труппы.

"Относительно Сергея Женовача, никакой травли со стороны МХТ нет, - заявил Кравец. - Сергея Васильевича знают как талантливого режиссера, и даже никакого намека на отрицательное отношение со стороны членов труппы высказано не было".

Решение Минкультуры

Накануне в Минкультуры прошло совещание, на котором министр культуры РФ Владимир Мединский объявил о назначении режиссера Сергея Женовача худруком МХТ им. А. П. Чехова в связи с уходом из жизни народного артиста СССР Олега Табакова, возглавлявшего театр. Первым рабочим днем Женовача на новом посту станет 23 апреля.

Сергею Женовачу 60 лет. Он заслуженный деятель искусств РФ, лауреат Государственной премии РФ. Женовач окончил Краснодарский институт культуры, учился на режиссерском факультете ГИТИСа у Петра Фоменко, работал в Театре-студии "Человек", Театре на Малой Бронной. С 2005 года Женовач - основатель и художественный руководитель театра "Студия театрального искусства".

Художественный руководитель - директор МХТ имени А. П. Чехова, народный артист СССР Олег Табаков умер 12 марта на 83-м году жизни.