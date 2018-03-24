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Женовач заявил, что на него не давили при назначении на пост главы МХТ

Культура
24 марта, 23:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, марта. /ТАСС

Новый худрук театра подчеркнул, что предложение возглавить МХТ было принято им самостоятельно

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Сергей Женовач

Сергей Женовач

© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Новый художественный руководитель Московского Художественного (МХТ) театра имени Чехова Сергей Женовач заявил, что никто не оказывал давления на него при назначении на этот пост.

"Предложение возглавить МХТ было принято мной самостоятельно, и ни о каком давлении речь идти не может", - сказал Женовач, слова которого привели ТАСС в субботу в пресс-службе Минкультуры. Сейчас, продолжил режиссер, "нужно просто сохранять спокойствие и трудиться".

Также Женовач добавил, что "очень благодарен" ведомству за то, что его "Студия театрального искусства" получила статус федерального театра.

Мнение Могучего

Назначения Сергея Женовача вызвало споры в театральной среде. Художественный руководитель БДТ имени Товстоногова Андрей Могучий, комментируя назначение, отметил, что "любое назначение всегда вызывает множество споров и конфликтов, театр соткан из противоречий, это его движущая сила".

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Избежать их, считает режиссер, не удастся. "Это нелегкий груз, тяжелое испытание - входить в сложившийся творческий коллектив, - отметил Могучий, слова которого также приводят в пресс-службе Минкультуры. - Говорю это, исходя из собственного опыта". При этом режиссер считает, что "Сергей Женовач - талантливый, опытный профессионал, он, как, впрочем, и другие известные мне претенденты на должность худрука МХТ, достойная кандидатура".

Художественный руководитель-директор МХТ имени Чехова, народный артист СССР Олег Табаков умер 12 марта на 83-м году жизни.

В пятницу министр культуры РФ Владимир Мединский сообщил о назначении режиссера Сергея Женовача на пост худрука МХТ имени Чехова. Он приступит к своим обязанностям 23 апреля.

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