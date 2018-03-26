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Путин перенес церемонию вручения премий деятелям культуры

Культура
26 марта, 13:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, марта. /ТАСС

Мероприятие состоится ориентировочно на следующей неделе

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МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин принял решение перенести планировавшуюся на понедельник церемонию вручения премий деятелям культуры ориентировочно на следующую неделю. "Президент принял решение перенести на более поздние сроки - предположительно, это будет конец следующей недели, - церемонию вручения премий молодым деятелям культуры и премии в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества", - сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"День сегодня печальный, к сожалению", - отметил Песков. "Он [Путин] глубоко соболезнует родным и близким погибших [в результате пожара в Кемерове], в администрации президента тоже соболезнуют", - сказал он.

Имена лауреатов премий главы государства 19 марта объявил советник президента РФ по культуре Владимир Толстой. По его словам, премии президента РФ в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества за 2017 год получат художественный руководитель Государственного Пушкинского театрального центра в Санкт- Петербурге Владимир Рецептер (за просветительскую деятельность), народный артист России, композитор Алексей Рыбников (за вклад в развитие отечественного музыкального искусства) и директор школы-интерната для глухих детей в Нижнем Новгороде Владимир Чикишев (за реализацию программы единого образовательного пространства "Школа - Театр - Дом" и создание театра "Пиано"). Советник президента отметил, что каждый лауреат получит по 2,5 млн рублей.

Лауреатами премии президента РФ для молодых деятелей культуры за 2017 год стали режиссер, художник анимационного кино Дина Великовская (за вклад в развитие отечественного анимационного искусства), начальник отдела музейной деятельности Природного архитектурно-археологического музея- заповедника "Дивногорье" в Воронежской области Софья Кондратьева (за создание и реализацию инновационных музейных проектов), солист Большого театра Денис Родькин (за вклад в сохранение, приумножение и популяризацию достижений отечественного хореографического искусства).

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