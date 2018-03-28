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Мединский: голос Олега Анофриева останется теплым напоминанием о детстве

Культура
28 марта, 17:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, марта. /ТАСС

По словам министра культуры, актер "без остатка вкладывал душу в свои сценические работы, был настоящим мастером актерского искусства, воспитал немало достойных последователей"

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МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Творчество народного артиста РФ, певца и автора песен Олега Анофриева "покорило сердца многих россиян", заявил в среду министр культуры РФ Владимир Мединский.

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Олег Анофриев

Биография Олега Анофриева

Олег Анофриев скончался в среду на 88-м году жизни в Москве.

"С большим прискорбием узнал о кончине Олега Анофриева. Творчество этого талантливого, удивительно интеллигентного и отзывчивого человека покорило сердца многих жителей нашей страны, представителей самых разных поколений", - говорится в телеграмме с соболезнованиями Мединского, которую процитировали в пресс-службе ведомства.

По словам министра, Олег Андреевич "без остатка вкладывал душу в свои сценические работы, был настоящим мастером актерского искусства, воспитал немало достойных последователей".

"Добрый, наполненный искренностью голос Олега Анофриева останется теплым напоминанием о детстве для миллионов россиян, - отметил глава Минкультуры. - Он продолжит звучать в песнях Олега Андреевича, в сыгранных им киноролях, во всенародно любимых мультфильмах". Мединский выразил глубокие соболезнования родным и близким Олега Анофриева, его ученикам и коллегам.

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