Мединский: голос Олега Анофриева останется теплым напоминанием о детстве

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Творчество народного артиста РФ, певца и автора песен Олега Анофриева "покорило сердца многих россиян", заявил в среду министр культуры РФ Владимир Мединский.

Олег Анофриев скончался в среду на 88-м году жизни в Москве.

"С большим прискорбием узнал о кончине Олега Анофриева. Творчество этого талантливого, удивительно интеллигентного и отзывчивого человека покорило сердца многих жителей нашей страны, представителей самых разных поколений", - говорится в телеграмме с соболезнованиями Мединского, которую процитировали в пресс-службе ведомства.

По словам министра, Олег Андреевич "без остатка вкладывал душу в свои сценические работы, был настоящим мастером актерского искусства, воспитал немало достойных последователей".

"Добрый, наполненный искренностью голос Олега Анофриева останется теплым напоминанием о детстве для миллионов россиян, - отметил глава Минкультуры. - Он продолжит звучать в песнях Олега Андреевича, в сыгранных им киноролях, во всенародно любимых мультфильмах". Мединский выразил глубокие соболезнования родным и близким Олега Анофриева, его ученикам и коллегам.