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Мариинский театр посвятил исполнение реквиема Джузеппе Верди памяти погибших в Кемерове

Культура
28 марта, 20:40 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 28, марта. /ТАСС

Коллектив театра выразил "глубочайшие соболезнования родным и близким погибших в этой страшной трагедии"

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 марта. /ТАСС/. Реквием Джузеппе Верди прозвучал в среду в Мариинском театре под управлением народного артиста России Валерия Гергиева в память о жертвах трагедии в городе Кемерово. Вечер памяти прошел в Концертном зале театра и начался с минуты молчания, сообщает корреспондент ТАСС.

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"Коллектив Мариинского театра выражает глубочайшие соболезнования родным и близким погибших в этой страшной трагедии", - сказала пресс-атташе Мариинского театра Анна Касаткина. По ее словам, трагическое событие, потрясшее всю страну, внесло изменение и в репертуар балетной труппы. На исторической сцене Мариинского театра в среду вместо заявленного ранее в афише балета "Пахита" был представлен балет "Жизель".

В исполнении Реквиема Верди приняли участие Хор и Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева, солисты Татьяна Сержан (сопрано), Ольга Бородина (меццо-сопрано), тенор Отар Джорджикия, бас Станислав Трофимов.

Еще одним участником концерта стал венгерский скрипач Кристоф Барати, который сотрудничает с Мариинским театром и изъявил желание почтить память погибших россиян. Он исполнил на вечере Партиту для скрипки соло № 2 ре минор Иоганна Себастьяна Баха.

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