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Открытием года на "Нике" стал режиссер Александр Хант

Культура
1 апреля, 19:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, апреля. /ТАСС

Награду в этой категории вручал председатель центра стратегических разработок Алексей Кудрин

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Режиссер Александр Хант

Режиссер Александр Хант

© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Создатель фильма "Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов" Александр Хант получил в воскресенье старейшую национальную кинопремию "Ника" в номинации "Открытие года". Тридцать первая по счету церемония проходит в "Вегас Сити Холле", передает корреспондент ТАСС.

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Вручал награду в этой категории председатель центра стратегических разработок Алексей Кудрин. "Я бы назвал эту номинацию "Малая режиссерская премия, многие из тех, кто ее проходил, становились великими", - сказал он.

В итоге победителем стал режиссер Александр Хант. "Честно говоря, я думал, что победит Кантемир Балагов, болел за него, - сказал режиссер. - Но это очень здорово, я благодарен, дорогу молодым, мы будем удивлять вас, ждите".

В номинации "Лучшая работа художника" победили Вера Зелинская и Елена Жукова (фильм "Матильда"). За лучшую работу художника по костюмам также отмечена "Матильда".

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