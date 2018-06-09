Прощание с Игорем Охлупиным пройдет в Театре Маяковского 11 июня

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Прощание с народным артистом РСФСР Игорем Охлупиным, который скончался в субботу на 80-м году жизни после непродолжительной болезни, состоится в Московском академическом театре имени Маяковского 11 июня. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе театра.

"Прощание с актером пройдет 11 июня. В 10:30 начнется отпевание в храме Воскресения Словущего на Успенском Вражке. В 12:00 - прощание в Театре Маяковского", - сказали в пресс-службе и добавили, что актер будет похоронен на Троекуровском кладбище.

Игорь Охлупин родился в 1938 году. В 1960 году окончил Высшее театральное училище им. Щукина, и в этом же году был принят в труппу театра им. Вл. Маяковского. Там он сыграл несколько десятков ролей, многие из которых вошли в историю русского театра, в том числе роль Митча в спектакле "Трамвай "Желание". Играл в спектаклях текущего репертуара: "Кавказском меловом круге", "Господине Пунтила и его слуге Матти", "Мертвых душах" и "Женитьбе".