Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.06:
$ 62.34
€ 73.37
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Прощание с Игорем Охлупиным пройдет в Театре Маяковского 11 июня

Культура
9 июня, 18:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, июня. /ТАСС

Актер будет похоронен на Троекуровском кладбище

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Прощание с народным артистом РСФСР Игорем Охлупиным, который скончался в субботу на 80-м году жизни после непродолжительной болезни, состоится в Московском академическом театре имени Маяковского 11 июня. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе театра.

Смотрите также

Калягин считает, что каждая роль Охлупина останется в памяти людей навсегда

В театре Маяковского назвали смерть Охлупина горем для всего театрального искусства

Умер народный артист РСФСР Игорь Охлупин

"Прощание с актером пройдет 11 июня. В 10:30 начнется отпевание в храме Воскресения Словущего на Успенском Вражке. В 12:00 - прощание в Театре Маяковского", - сказали в пресс-службе и добавили, что актер будет похоронен на Троекуровском кладбище.

Игорь Охлупин родился в 1938 году. В 1960 году окончил Высшее театральное училище им. Щукина, и в этом же году был принят в труппу театра им. Вл. Маяковского. Там он сыграл несколько десятков ролей, многие из которых вошли в историю русского театра, в том числе роль Митча в спектакле "Трамвай "Желание". Играл в спектаклях текущего репертуара: "Кавказском меловом круге", "Господине Пунтила и его слуге Матти", "Мертвых душах" и "Женитьбе".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Российский парапланерист пострадал во время драки на курорте в Грузии
2
Путин потребовал от Порошенко освободить арестованных на Украине российских журналистов
3
Помощь президента: что менялось в жизни россиян после обращения на "Прямую линию"
4
Умерла заслуженная артистка России Татьяна Малыщицкая
5
Трамп утверждает, что Обама допустил возвращение Крыма в состав России
6
Мария Шарапова осталась без реванша
7
Как Россия радовалась победе Овечкина в Кубке Стэнли
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости