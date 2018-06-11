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В Театре имени Маяковского простятся с Игорем Охлупиным

Культура
11 июня, 0:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, июня. /ТАСС

После церемонии артиста похоронят на Троекуровском кладбище

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МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Прощание с народным артистом РСФСР Игорем Охлупиным, который скончался в субботу на 80-м году жизни, состоится в понедельник в Московском академическом театре имени Владимира Маяковского. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе театра.

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"В 10:30 пройдет отпевание в храме Воскресения Словущего на Успенском Вражке. В 12:00 мск начнется церемония прощания в Театре Маяковского", - сказали в пресс-службе и добавили, что актер будет похоронен в этот же день на Троекуровском кладбище.

Собеседница агентства отметила, что в настоящее время большая часть труппы Театра Маяковского находится на гастролях в Забайкалье, поэтому вдвойне тяжело, что актеры не смогут быть рядом с родными Охлупина. "Однако маяковцы намерены прислать видеообращение, которое должно прозвучать во время траурной церемонии в театре", - сообщила представительница пресс-службы.

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