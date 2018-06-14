Собянин: депутатская деятельность Говорухина была проникнута любовью к России и гражданам

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким Станислава Говорухина в связи с кончиной кинорежиссера. Текст телеграммы опубликован в четверг на портале мэра и правительства Москвы.

"Ушел из жизни выдающийся кинорежиссер, сценарист и актер, внесший огромный вклад в развитие искусства и общественной жизни России. <...> Идеалы добра, правды и справедливости Станислав Сергеевич Говорухин последовательно отстаивал и в своей общественной, депутатской деятельности, проникнутой любовью к России и ее гражданам", - говорится, в частности, в телеграмме мэра.

По словам Собянина, картины Говорухина "стали любимой классикой нашего кино", на них выросло несколько поколений зрителей.

"Светлая память о Станиславе Сергеевиче Говорухине навсегда сохранится в сердцах его коллег, друзей и многочисленных поклонников", - добавил он.