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Прощание с Геннадием Рождественским пройдет 19 июня

Культура
17 июня, 12:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, июня. /ТАСС

Церемония будет закрытой для публики, гражданской панихиды не планируется, сообщил дирижер Дмитрий Крюков

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МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Прощание с народным артистом СССР Геннадием Рождественским пройдет 19 июня в одном из храмов Москвы и будет закрытым для публики - будут присутствовать только самые близкие маэстро. Об этом сообщил в воскресенье ТАСС дирижер, ассистент Рождественского Дмитрий Крюков.

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Геннадий Рождественский скончался 16 июня на 88-м году жизни.

"Прощание будет во вторник только для самых близких людей в очень маленьком храме. Это было решение супруги и, возможно, даже самого Геннадия Николаевича. Естественно, будут присутствовать представители оркестров, с которыми он работал", - сказал Крюков. Гражданской панихиды не планируется, уточнил он.

Геннадий Рождественский (1931 - 2018) - советский и российский дирижер, пианист, композитор и музыкально- общественный деятель, педагог, профессор Московской консерватории. Более 50 лет Рождественский руководил различными отечественными и зарубежными музыкальными коллективами, в том числе был главным дирижером Большого театра России. С 2012 года был музыкальным руководителем - главным дирижером Московского государственного академического камерного театра им. Бориса Покровского.

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