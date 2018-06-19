Звезды мирового и российского рэпа выразили соболезнования в связи со смертью XXXTentacion

ТАСС, 19 июня. Зарубежные и российские рэп-исполнители выразили во вторник соболезнования в связи со смертью американского певца Джасея Дуэйна Онфроя, более известного под псевдонимом XXXTentacion.

Американский певец Канье Уэст написал в Twitter: "Покойся с миром. Я никогда не говорил тебе, как сильно ты меня вдохновлял, когда был здесь. Спасибо за то, что ты был".

rest in peace I never told you how much you inspired me when you were here thank you for existing pic.twitter.com/QU7DR3Ghbw — KANYE WEST (@kanyewest) 18 June 2018

"Покойся с миром", - говорится в сообщении российского исполнителя Глеба Голубина, известного под псевдонимом Pharaoh.

покойся с миром , х — PHARAOH (@ColdSiemens) 18 июня 2018 г.

Российский рэпер Мирон Федоров (Oxxxymiron) также отреагировал на гибель XXXTentacion, признавшись, что ему "даже нечего сказать".

XXXTentacion погиб в понедельник в Майами (штат Флорида) после того, как неизвестный несколько раз выстрелил в него. Преступник скрылся с места происшествия.

Онфрой родился в 1998 году в городе Плантейшен во Флориде. Его альбом "17", вышедший летом 2017 года, занял вторую позицию в чарте Billboard 200, который основывается на продажах в США.