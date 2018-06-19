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Звезды мирового и российского рэпа выразили соболезнования в связи со смертью XXXTentacion

Культура
19 июня, 4:55 UTC+3

Певец погиб в Майами после того, как неизвестный несколько раз выстрелил в него

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Канье Уэст

Канье Уэст

© Photo by Rob Grabowski/Invision/AP

ТАСС, 19 июня. Зарубежные и российские рэп-исполнители выразили во вторник соболезнования в связи со смертью американского певца Джасея Дуэйна Онфроя, более известного под псевдонимом XXXTentacion.

Американский певец Канье Уэст написал в Twitter: "Покойся с миром. Я никогда не говорил тебе, как сильно ты меня вдохновлял, когда был здесь. Спасибо за то, что ты был".

"Покойся с миром", - говорится в сообщении российского исполнителя Глеба Голубина, известного под псевдонимом Pharaoh.

Российский рэпер Мирон Федоров (Oxxxymiron) также отреагировал на гибель XXXTentacion, признавшись, что ему "даже нечего сказать".

XXXTentacion погиб в понедельник в Майами (штат Флорида) после того, как неизвестный несколько раз выстрелил в него. Преступник скрылся с места происшествия.

Онфрой родился в 1998 году в городе Плантейшен во Флориде. Его альбом "17", вышедший летом 2017 года, занял вторую позицию в чарте Billboard 200, который основывается на продажах в США.

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