Главные треки убитого 20-летнего рэпера XXXTentacion

Рэпер XXXTentacion (никнейм состоит из известного обозначения порнографии и слова "искушение" по-испански, правильно произносится как "икс-икс-икс-тэнтасьо́н") успел к 20 годам выпустить два больших альбома и несколько EP и микстейпов. Ночью 19 июня его застрелили на выходе из мотосалона неизвестные, источники в соцсетях утверждают, что это сделал его бывший сокамерник.

Творчество и биография XXXTentacion (многие для простоты называют его просто X) очень противоречивы: его и после трагической гибели обвиняют в гомофобии, неправильном отношении к женщинам, кроме того, вокруг его песен было немало скандалов, в частности, крупномасштабный конфликт с канадцем Дрейком. С учетом всего этого исполнитель мог считаться одним из самых примечательных в жанре клауд-рэпа: он прославился в эпоху, когда уже не нужен был никакой звукозаписывающий лейбл, достаточно просто опубликовать свое творчество на YouTube или SoundCloud и получить признание.

Первый трек

Первый официально выпущенный на SoundCloud трек (было еще некоторое демо под названием News/Flock, выпущенное еще не под псевдонимом, сейчас можно найти только его перезаливы) назывался Vice City (прямо как игра франшизы GTA) и стал для Джасея поводом уйти из криминального мира: до этого он регулярно преследовался по разным статьям и оказывался в колонии для несовершеннолетних.

Look at Me

YouTube/xxxtentacion

Это первый хит XXXTentacion: в 2017 году он оказался в американском и британском чартах. Хотя известность Look at Me приобрела сильно позднее, чем была впервые выпущена, а в сети она появилась аж в декабре 2015-го.

По поводу этого трека Джасей и поругался с Дрейком: многим композиция канадца под названием KMT напомнила как раз Look at Me.

Jocelyn Flores

YouTube/xxxtentacion

Песню — посвящение своей подруге Джоселин Флорес, инстаграм-модели, которая покончила с собой в номере отеля в мае 2017-го, Джасей выпустил через пять месяцев после этой трагедии.

Fuck Love

YouTube/xxxtentacion

Эта противоречивая песня, которую XXXTentacion успел выпустить уже в 2018-м, намекает на сложные события в личной жизни рэпера: его бывшая девушка Женева обвинила его в том, что он избил ее после того, как узнал, что он изменяла ему с другим.

Changes

YouTube/xxxtentacion

Очередной образец характерного для XXXTentacion депрессивного хип-хопа на ту же тему, что и Fuck Love: "Детка, я этого не понимаю, <...>, мое сердце не перенесет этого удара".

Revenge

YouTube/xxxtentacion

Тема измены и мести за эту измену доминирует в творчестве XXXTentacion. Кстати, в этой песне 20-летний рэпер отсылает к изречению Конфуция "Прежде чем вы встанете на путь мести, выройте две могилы", цитируя его в строчке "Я вырыл для нас две могилы, дорогая" (I've dug two graves for us, my dear).

Sad!

YouTube/xxxtentacion

Ныне это ключевая, самая узнаваемая и теперь навсегда самая популярная песня Джасея, во всяком случае, на YouTube: больше 170 миллионов просмотров.

Бонус-трек

Егор Беликов