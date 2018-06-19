Эдуард Лимонов и Дмитрий Глуховский вошли в длинный список премии "Ясная поляна"

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Российские писатели Владимир Березин ("Он говорит"), Дмитрий Глуховский ("Текст"), Яна Вагнер ("Кто не спрятался"), Эдуард Лимонов ("Монголия") вошли в длинный список престижной литературной премии "Ясная поляна" в номинации "Современная русская проза".

Об этом сообщили во вторник устроители премии.

"В лонг-лист вошли 43 произведения лучших российских писателей, в том числе Дмитрия Глуховского, Эдуарда Лимонова, Ольги Славниковой, Марии Степановой, Людмилы Петрушевской", - говорится в сообщении.

Среди соискателей награды также писатели Борис Евсеев и его роман "Сергиев лес", Александр Кабаков ("Группа крови"), Алексей Макушинский ("Остановленный мир"), др.

Имена финалистов объявят в сентябре, церемония награждения лауреатов состоится в октябре в Большом театре.

"Список в этом году получился насыщенный и разнообразный как по истории, так и по географии, не говоря уже о литературе. Но основная интрига всякой премии - это ведь не длинный список, а короткий. Ну и победитель, разумеется. Так вот, оценивая длинный список "Ясной Поляны" 2018 года, я даже в самом первом приближении не возьмусь сказать, кто попадет в короткий. В любом случае картина литературной жизни представлена в длинном списке полно, и жюри предстоит большое летнее чтение", - привели в пресс-службе слова члена жюри, писателя Алексея Варламова.

О премии

Премия "Ясная Поляна" - ежегодная общероссийская литературная премия, учрежденная в 2003 году музеем - усадьбой Л. Н. Толстого и компанией Samsung Electronics. Она вручается за лучшее художественное произведение традиционной формы в номинациях: "Современная русская проза", "Иностранная литература" и "Событие".

Лауреатами премии в различных номинациях в разное время становились Наринэ Абгарян, Гузель Яхина, Евгений Водолазкин, Алексей Иванов, Захар Прилепин, Роман Сенчин и др.