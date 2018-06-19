Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.06:
$ 64.07
€ 74.18
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Эдуард Лимонов и Дмитрий Глуховский вошли в длинный список премии "Ясная поляна"

Культура
19 июня, 17:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, июня. /ТАСС

Имена финалистов станут известны в сентябре

Поделиться
Материал из 1 страницы
Дмитрий Глуховский

Дмитрий Глуховский

© Доминик Бутен/ТАСС

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Российские писатели Владимир Березин ("Он говорит"), Дмитрий Глуховский ("Текст"), Яна Вагнер ("Кто не спрятался"), Эдуард Лимонов ("Монголия") вошли в длинный список престижной литературной премии "Ясная поляна" в номинации "Современная русская проза".

Об этом сообщили во вторник устроители премии.

Смотрите также

Писатель Андрей Рубанов получил литературную премию "Ясная Поляна"

"В лонг-лист вошли 43 произведения лучших российских писателей, в том числе Дмитрия Глуховского, Эдуарда Лимонова, Ольги Славниковой, Марии Степановой, Людмилы Петрушевской", - говорится в сообщении.

Среди соискателей награды также писатели Борис Евсеев и его роман "Сергиев лес", Александр Кабаков ("Группа крови"), Алексей Макушинский ("Остановленный мир"), др.

Имена финалистов объявят в сентябре, церемония награждения лауреатов состоится в октябре в Большом театре.

"Список в этом году получился насыщенный и разнообразный как по истории, так и по географии, не говоря уже о литературе. Но основная интрига всякой премии - это ведь не длинный список, а короткий. Ну и победитель, разумеется. Так вот, оценивая длинный список "Ясной Поляны" 2018 года, я даже в самом первом приближении не возьмусь сказать, кто попадет в короткий. В любом случае картина литературной жизни представлена в длинном списке полно, и жюри предстоит большое летнее чтение", - привели в пресс-службе слова члена жюри, писателя Алексея Варламова.

О премии

Премия "Ясная Поляна" - ежегодная общероссийская литературная премия, учрежденная в 2003 году музеем - усадьбой Л. Н. Толстого и компанией Samsung Electronics. Она вручается за лучшее художественное произведение традиционной формы в номинациях: "Современная русская проза", "Иностранная литература" и "Событие".

Лауреатами премии в различных номинациях в разное время становились Наринэ Абгарян, Гузель Яхина, Евгений Водолазкин, Алексей Иванов, Захар Прилепин, Роман Сенчин и др.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Россия введет ответные импортные пошлины на товары из США
2
Суд Лондона принял решение о замораживании активов "Газпрома" по иску "Нафтогаза"
3
Эмилия Кларк попрощалась с "Игрой престолов"
4
Суд в Москве арестовал подозреваемую в шпионаже гражданку иностранного государства
5
Комитет СФ не поддержал законопроект, приравнивающий доходы депутатов к средним по РФ
6
Госдума примет законопроект о повышении пенсионного возраста осенью
7
Минтруд: повышение пенсий на 1000 рублей с 2019 года будет проходить с помощью индексации
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости