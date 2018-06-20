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В сети появилось первое фото воссоединившейся группы АВВА

Культура
20 июня, 16:32 UTC+3 СТОКГОЛЬМ /Корр. ТАСС, Ирина Дергачева

Музыканты собрались вместе и записали две новые песни

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СТОКГОЛЬМ, 20 июня. /Корр. ТАСС Ирина Дергачева/. Первая фотография впервые воссоединившейся после 35 лет легендарной группы АВВА появилась в Instagram. Ее разместила менеджер квартета Йорель Хансер.

На фото - вокалистки Агнета и Фрида в наушниках в студии за стеклом. Бьорна и Бенни не видно, они с другой стороны прозрачной перегородки за пультом. Надпись рядом гласит: "Фрида, Агнета, Бьорн и Бенни в студии RMV Studio в Стокгольме, записывают две новый песни! Выпуск песен - конец этого года".

❤️ Frida, Agnetha, Björn and Benny in RMV Studio Stockholm, recording the two new songs! Release end of this year. ❤️ Have a great weekend friends! #abba #abbaofficial

Публикация от @ abbaofficial

В настоящее время готовится мировое турне группы ABBA, в котором музыку будут исполнять цифровые копии участников квартета - аватары или "аббатары". Как стало известно в конце апреля, музыканты ABBA собрались вместе и записали две новые песни "I Still Have Faith In You" и "Don't Shut Me Down", одна из них будет исполняться в цифровом шоу.

Членам группы после большого перерыва не пришлось снова заниматься с педагогами по вокалу, чтобы записать новые композиции. "Конечно, может они и тренировались дома в ванной, я не знаю, но педагогов не было, - пояснила корреспонденту ТАСС менеджер ABBA Йорель Хансер. - Они провели в студии все вместе 4-5 дней. Они пели вновь и вновь. Правда, еще не все готово до конца - нужно добавить инструментов, домикшировать. Песни будут готовы к декабрю".

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Она добавила, что широкий резонанс в мире на воссоединение ABBA в студии стал "приятной неожиданностью" для музыкантов.

Шведский музыкальный квартет ABBA был создан в 1972 году Бьорном Ульвеусом, Бенни Андерссоном, Агнетой Фельтског и Анни-Фрид Лингстад. На сегодняшний день в мире продано более 400 млн дисков группы. За десять лет своего существования квартет выпустил 8 альбомов, многочисленные сборники песен коллектива выходят и по сей день. Ежегодно около 2-3 млн пластинок группы находят своих покупателей. Мюзикл "Мамма Миа", в основу которого положены песни ABBA, посмотрели более 60 млн человек в сотнях театров мира, в том числе в Москве.

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