Насколько хорошо вы знаете ABBA

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22 октября в Государственном Кремлевском дворце состоится концерт Queen & ABBA Symphony с участием шведского дирижера Ульфа Вандербрандта и Симфонического оркестра Москвы "Русская филармония". Выступление приурочено к 45-летию поп-группы ABBA. ТАСС предлагает проверить, как хорошо вы знакомы с творчеством шведских звезд.
Артур Громов