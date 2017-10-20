Насколько хорошо вы знаете ABBA

22 октября в Государственном Кремлевском дворце состоится концерт Queen & ABBA Symphony с участием шведского дирижера Ульфа Вандербрандта и Симфонического оркестра Москвы "Русская филармония". Выступление приурочено к 45-летию поп-группы ABBA. ТАСС предлагает проверить, как хорошо вы знакомы с творчеством шведских звезд.

Артур Громов