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Насколько хорошо вы знаете ABBA

Культура
20 октября, 17:20 UTC+3

ТАСС подготовил тест на знание творчества главной шведской группы XX века

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Материал из 1 страницы
© Steve Wood/Express/Getty Images

22 октября в Государственном Кремлевском дворце состоится концерт Queen & ABBA Symphony с участием шведского дирижера Ульфа Вандербрандта и Симфонического оркестра Москвы "Русская филармония". Выступление приурочено к 45-летию поп-группы ABBA. ТАСС предлагает проверить, как хорошо вы знакомы с творчеством шведских звезд.

Артур Громов

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