"Нелюбовь" Звягинцева вошла в список лучших фильмов 2018 года по версии Guardian

Газета The Guardian опубликовала список лучших фильмов 2018 года. В топ-5 вошли "Все деньги мира" (All the Money in the World) режиссера Ридли Скотта, "Мстители: Война бесконечности" (Avengers: Infinity War) Энтони и Джо Руссо, "120 ударов в минуту" (BPM: 120 Beats per Minute) Робена Кампийо, "Зверь" (Beast) Майкла Пирса и "Черная Пантера" (Black Panther) Райана Куглера.

Также в перечень вошла лента российского режиссера Андрея Звягинцева "Нелюбовь". Ранее The Guardian охарактеризовала картину как драму с формой якобы процессуального триллера. "Фильм гипнотизирует и сохраняет до конца невыносимую двусмысленность", - писала газета.

"Нелюбовь" рассказывает о современной московской семье, переживающей тяжелый развод. Пара не может решить, с кем будет жить их сын, 12-летний Алеша. После очередной родительской ссоры мальчик исчезает.

Картина была номинирована на главные мировые кинонаграды, в том числе на "Оскар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке".