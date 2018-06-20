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"Нелюбовь" Звягинцева вошла в список лучших фильмов 2018 года по версии Guardian

Культура
20 июня, 16:52 UTC+3

В топ-5 перечня вошли "Все деньги мира", "Мстители: Война бесконечности", "120 ударов в минуту", "Зверь" и "Черная Пантера"

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Кадр из фильма "Нелюбовь"

Кадр из фильма "Нелюбовь"

© Filmpro.ru

Газета The Guardian опубликовала список лучших фильмов 2018 года. В топ-5 вошли "Все деньги мира" (All the Money in the World) режиссера Ридли Скотта, "Мстители: Война бесконечности" (Avengers: Infinity War) Энтони и Джо Руссо, "120 ударов в минуту" (BPM: 120 Beats per Minute) Робена Кампийо, "Зверь" (Beast) Майкла Пирса и "Черная Пантера" (Black Panther) Райана Куглера.

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Также в перечень вошла лента российского режиссера Андрея Звягинцева "Нелюбовь". Ранее The Guardian охарактеризовала картину как драму с формой якобы процессуального триллера. "Фильм гипнотизирует и сохраняет до конца невыносимую двусмысленность", - писала газета.

"Нелюбовь" рассказывает о современной московской семье, переживающей тяжелый развод. Пара не может решить, с кем будет жить их сын, 12-летний Алеша. После очередной родительской ссоры мальчик исчезает.

Картина была номинирована на главные мировые кинонаграды, в том числе на "Оскар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке".

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