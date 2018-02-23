Звягинцев: в фильме "Нелюбовь" отражены проблемы не одной России, а всего человечества

НЬЮ-ЙОРК, 23 февраля. /ТАСС/. Российский режиссер Андрей Звягинцев не считает свою картину "Нелюбовь", номинированную на премию "Оскар", отражением одной лишь современной российской действительности. Об этом Звягинцев заявил в опубликованном в пятницу интервью агентству Associated Press.

"Это современное недомогание, а не что-то свойственное только русскому миру. Это скорее проблема всего человечества", - цитирует агентство режиссера.

По его словам, действие картины происходит на фоне "закручивания гаек, тюремных сроков для участников акций протеста, подавления любого протестного движения и исчезновения надежд на изменение к лучшему политического и духовного климата" в России. "Есть состояние апатии, недоверия, нежелания участвовать в чем-либо, недостаток веры в возможность перемен, - полагает Звягинцев. - Это политическая зима, и это самое страшное".

"Этого своего рода сказка о волшебном зеркале, которое говорит вам, что вы прекрасней всех на свете, до тех пор, пока не начнет говорить правду. Тогда [Снежная] королева разбивает это зеркало и бросает его на пол", - заметил Звягинцев.

О фильме "Нелюбовь"

"Нелюбовь" рассказывает о современной московской семье, переживающей тяжелый развод. Пара не может решить, с кем будет жить их сын, 12-летний Алеша. После очередной родительской ссоры мальчик исчезает.

Главные роли в ленте исполнили Марьяна Спивак, Алексей Розин, Матвей Новиков, Марина Васильева, Андрис Кейшс, Алексей Фатеев. Авторы сценария Олег Негин и Андрей Звягинцев, оператор - Михаил Кричман. Мировая премьера фильма "Нелюбовь" состоялась в прошлом году в основной конкурсной программе 70-го Каннского кинофестиваля, где лента была удостоена Приза жюри.

"Нелюбовь" была номинирована на главные мировые кинонаграды этого сезона: премию Европейской киноакадемии, американский "Золотой глобус", британскую премию BAFTA и французскую "Сезар". Картина Звягинцева выдвинута на "Оскара" в категории "Лучший фильм на иностранном языке". Американская академия киноискусств объявит обладателей этого почетного трофея 4 марта.