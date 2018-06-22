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Выход фильма "Вий-2" откладывается на конец 2018 года из-за согласования в Китае

Культура
22 июня, 15:17 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 22, июня. /ТАСС

Ранее фильм планировалось выпустить в августе

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 июня. /ТАСС/. Выход сиквела фильма "Вий" 2014 года "Тайна печати дракона: путешествие в Китай" откладывается на конец 2018 года из-за прохождения процедуры согласования в Китае. Об этом в пятницу ТАСС сообщил продюсер картины Алексей Петрухин, который приехал в Екатеринбург на специальный показ военной драмы "Прощаться не будем".

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Ранее Петрухин сообщал журналистам, что фильм планируют выпустить в августе этого года.

"В августе это (выход фильма) маловероятно… Мы зависим от китайских партнеров, сейчас картина проходит строжайшую проверку содержания в Китае. Никаких у нас там нет проблем, но тем менее, так как этот фильм для Китая очень важен… этот проект на государственном уровне рассматривается… Мы ждем решения, скорее всего, это будет ближе к концу года", - сказал Петрухин.

Ранее ТАСС сообщал, что это первый в истории российско-китайский полнометражный художественный фильм. Постановщик - Олег Степченко. Бюджет ленты составляет $48 млн.

В новом фильме английский путешественник Джонотан Грин получает от Петра Первого заказ на изготовление карт Дальнего Востока России. Ему вновь предстоит долгий путь, полный невероятных приключений, который приведет его в Китай. Картограф столкнется с массой открытий, встреч с диковинными существами, китайскими принцессами, мастерами смертоносных боевых искусств и самим Лун-Ван, Царем всех драконов.

Также в работе находится триквел "Путешествие в Индию. На пороге бессмертия", который также является совместным проектом России, Китая и Индии. По сюжету, возвращаясь из Китая на родину в сопровождении казаков и новых китайских друзей, Грин будет вынужден задержаться в Индии.

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