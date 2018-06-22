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В Мариинском театре заявили, что Гергиев не планировал выступать в Бад-Киссингене

Культура
22 июня, 16:35 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 22, июня. /ТАСС

Ранее в СМИ появилась информация, что дирижер якобы отменил свое выступление на фестивале по состоянию здоровья

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 июня. /ТАСС/. Появившаяся в СМИ информация о том, что Валерий Гергиев отменил выступление на музыкальном фестивале в Бад-Киссингене в связи с состоянием здоровья, абсолютно не соответствует действительности, заявила в пятницу пресс-атташе Мариинского театра Анна Касаткина.

"Валерий Гергиев нигде официально не заявлял, не планировал и не подтверждал организаторам своего выступления с оркестром Российско-немецкой музыкальной академии в Бад-Киссингене 23 июня в связи со своим сверхплотным графиком в этот период на XXVI музыкальном фестивале "Звезды белых ночей", - пояснила пресс-атташе.

Она напомнила, что 21 июня на сцене Мариинского-2 прошла премьера оперы Николая Римского-Корсакова "Царская невеста" под управлением Валерия Гергиева. 22 июня Гергиев продирижирует двумя концертами на сцене концертного зала Мариинского театра - в 18:00 с японским скрипачом Миурой Фумиаки, в 20:00 - с испанским хором Orfeon Pamplones. 23 июня под управлением Валерия Гергиева также пройдут два события - концерт стипендиатов программы Аткинс (15:00) и показ оперы Джузеппе Верди "Трубадур" на сцене Мариинского-2.

По словам пресс-атташе, "в ближайшей афише фестиваля события под управлением Валерия Гергиева заявлены каждый день вплоть до 28 июня. Ни одно из заявленных событий не будет отменено".

Являясь художественным руководителем проекта Российско-немецкой музыкальной академии, Валерий Гергиев ежегодно выступает с коллективом. В этом году концерты оркестра под управлением маэстро состоялись 3 июня в Санкт-Петербурге на фестивале "Звезды белых ночей" и 5 июня в Берлине - на сцене Большого зала Концертхауса.

Опровержение было сделано пресс-службой Мариинского театра в связи с появившейся в СМИ информацией, что маэстро Валерий Георгиев якобы отменил по состоянию здоровья свое выступление на фестивале в Бад-Киссингене.

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