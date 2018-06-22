Поэта Наума Коржавина похоронят в России

НЬЮ-ЙОРК, 22 июня. /Корр. ТАСС Наталья Славина/. Прощание с поэтом Наумом Коржавиным в США состоится в следующую субботу, 30 июня. Об этом в беседе с корреспондентом ТАСС сообщила в пятницу дочь поэта Елена Рубинштейн.

"Прощание, гражданская панихида для друзей, близких, знакомых и всех желающих состоится в следующую субботу, 30 июня", - отметила она. Прощание пройдет в русской церкви небольшого города Мейбан штата Северная Каролина, в котором последние годы жил и работал поэт.

После этого состоится процедура кремации, и урну с прахом перевезут в Россию, где поэт будет похоронен, согласно его последней воли. "Его последнее желание было такое, он всегда хотел, давно и много раз говорил о том, чтобы его похоронили в России", - сказала дочь поэта.

Организацией похорон в России занимаются друзья семьи. Как уточнила Елена Рубинштейн, речь идет об одном из московских кладбищ.