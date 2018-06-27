Богомолов подтвердил, что у МХТ им. Чехова нет с ним совместных творческих планов

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Константин Богомолов прокомментировал слухи о своем уходе из МХТ им. Чехова. Он заявил, что у руководства театра нет планов, связанных с ним как с режиссером.

Вечером во вторник, 26 июня некоторые СМИ распространили сообщения о том, что режиссер Богомолов покидает МХТ.

"Мне действительно было сообщено, что со мной как с режиссером у МХТеатра в рамках его новой художественной политики не связано никаких планов", - написал Богомолов на своей странице в Facebook.

Он добавил, что и не рассчитывал на то, что это произойдет. "И давно дал понять моим дорогим актерам, с которыми нас связывает долгое многолетнее творческое согласие, что "Три сестры" станут моей последней работой в МХТ на ближайшие годы", - говорится на странице Богомолова. По словам режиссера, идущие спектакли останутся под его присмотром и "не подвергнутся вымыванию".

Богомолов отметил, что не хотел говорить об этом до сентября "по многим причинам, главная из которых - я хочу покоя, хочу работать, потому как работы много, а трепать языком не хочу". Но "внезапные вбросы информации и многочисленные звонки" вынудили его дать краткий комментарий.

"Мой контракт с МХТ как помощника художественного руководителя заканчивается где-то там летом - никогда не следил за этим, при жизни Олега Павловича (Табакова - прим. ТАСС) контракт продлевался автоматически по взаимной любви и необходимости. Продлится он или нет - не обсуждал ни с кем и не вижу в этом никакой драмы или знаковости... Дело нового художественного руководителя подбирать себе команду по своему вкусу и пониманию театра и его будущего", - написал режиссер.

Богомолов и МХТ им. Чехова

В качестве режиссера МХТ Богомолов дебютировал в 2012 году, поставив спектакль "Событие" по Владимиру Набокову. После этого он выпустил еще семь спектаклей, в числе которых "Идеальный муж", "Карамазовы", "Юбилей ювелира", "Дракон". Самой свежей постановкой Богомолова в МХТ стали чеховские "Три сестры", премьера которых состоялась в мае этого года.

Богомолов активно сотрудничал с художественным руководителем МХТ имени Чехова Олегом Табаковым, который умер 12 марта. После смерти Табакова МХТ возглавил режиссер Сергей Женовач, который официально вступил в должность худрука 23 апреля.