Прощание с актрисой Театра музыкальной комедии Лозовой пройдет 5 июля в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июля. /ТАСС/. Прощание с заслуженной артисткой России Ольгой Лозовой пройдет 5 июля в Театре музыкальной комедии в Петербурге. Об этом сообщила во вторник ТАСС пресс-служба театра, где актриса в течение почти двух десятилетий занимала одно из ведущих мест в труппе.

"Проститься с Ольгой Лозовой можно будет в Большом зале театра. Гражданская панихида начнется в 11:00. Отпевание пройдет в церкви Смоленской иконы Божией Матери на Смоленском православном кладбище, где она будет похоронена", - сказали в пресс-службе.

Ольга Лозовая скончалась в 46 лет в минувшее воскресенье после продолжительной болезни. Ее дебют в Театре музыкальной комедии состоялся в 1999 году, и с первых ролей она сделала заявку на творческое лидерство в труппе.

"Счастливое сочетание яркого вокала, драматического мастерства и легкого танца - комплекс, необходимый для создания ролей в жанре оперетты - редкий дар судьбы, достающийся далеко не каждому актеру. Ольга Лозовая была из их числа", - считает генеральный директор Театра музыкальной комедии, залуженный деятель искусств России Юрий Шварцкопф.

В 2004 году Ольга Лозовая получила I премию на Международном конкурсе артистов оперетты имени Михаиля Водяного в Одессе. В 2009 году она была награждена медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.