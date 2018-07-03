Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.07:
$ 63.22
€ 73.7
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Прощание с актрисой Театра музыкальной комедии Лозовой пройдет 5 июля в Петербурге

Культура
3 июля, 15:59 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 3, июля. /ТАСС

Актриса скончалась в возрасте 46 лет после продолжительной болезни

Поделиться
Материал из 1 страницы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июля. /ТАСС/. Прощание с заслуженной артисткой России Ольгой Лозовой пройдет 5 июля в Театре музыкальной комедии в Петербурге. Об этом сообщила во вторник ТАСС пресс-служба театра, где актриса в течение почти двух десятилетий занимала одно из ведущих мест в труппе.

"Проститься с Ольгой Лозовой можно будет в Большом зале театра. Гражданская панихида начнется в 11:00. Отпевание пройдет в церкви Смоленской иконы Божией Матери на Смоленском православном кладбище, где она будет похоронена", - сказали в пресс-службе.

Ольга Лозовая скончалась в 46 лет в минувшее воскресенье после продолжительной болезни. Ее дебют в Театре музыкальной комедии состоялся в 1999 году, и с первых ролей она сделала заявку на творческое лидерство в труппе.

"Счастливое сочетание яркого вокала, драматического мастерства и легкого танца - комплекс, необходимый для создания ролей в жанре оперетты - редкий дар судьбы, достающийся далеко не каждому актеру. Ольга Лозовая была из их числа", - считает генеральный директор Театра музыкальной комедии, залуженный деятель искусств России Юрий Шварцкопф.

В 2004 году Ольга Лозовая получила I премию на Международном конкурсе артистов оперетты имени Михаиля Водяного в Одессе. В 2009 году она была награждена медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Санкт-Петербург
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Московский выпускник набрал по 100 баллов на четырех ЕГЭ
2
Прощание с актрисой Театра музыкальной комедии Лозовой пройдет 5 июля в Петербурге
3
В ГИБДД объяснили необходимость поправок в закон о нетрезвом вождении
4
Эксперты рассказали, где смогут работать пожилые люди после повышения пенсионного возраста
5
Оттепели не будет: чем обернется для "Нафтогаза" заморозка активов "Газпрома" в Англии
6
В МИД назвали фейковым материал саудовского издания о допинге в сборной России
7
В МИД назвали возможным создание в России альтернативного интернета
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости