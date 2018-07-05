Шахназаров усомнился в повышении рентабельности киностудии в Ялте после смены собственника

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Передача Ялтинской киностудии в федеральную собственность, о перспективах которой сообщила в среду, 4 июля, министр культуры Крыма Арина Новосельская, не отразится на эффективности работы киностудии. Такое мнение высказал в беседе с ТАСС в четверг режиссер и генеральный директор "Мосфильма" Карен Шахназаров.

На данный момент Ялтинская киностудия является собственностью Республики Крым. Ранее глава Крыма сообщал ТАСС, что она должна стать современным центром кинопроизводства, оказывающим полный цикл услуг - от подбора сценария до выпуска готового фильма в прокат.

"Я считаю, что из того, что называется Ялтинской студией, нельзя сделать ничего эффективного, - заявил Шахназаров. - Сама по себе студия в Ялте не нужна. В Крыму нужны небольшие мобильные арендные базы, потому что Крым - замечательное место для съемок, куда приезжали, будут приезжать кинематографисты, я сам там много раз снимал".

По его словам, в Крыму нужно развивать арендные компании с набором необходимой техники, чтобы не перевозить оборудование из Москвы или Санкт-Петербурга. "Студия мне для этого не нужна, чтобы снимать в Крыму, я и так буду снимать", - считает Шахназаров.

Он отметил, что студия - это "очень сложное инженерное сооружение - для того чтобы ее создать, нужно понимать, кто там будет работать". "Из Москвы снимать в павильонах Ялты не поедут и постпродакшн там делать не поедут. Надо реально понимать, что называется студией. В советское время Ялтинская студия была филиалом студии Горького, там была техническая база. Она никогда не была самостоятельной студией, поэтому это какая-то мифология, которая развилась в последние годы", - пояснил режиссер.

"Я не представляю, как можно сделать, чтобы она (Ялтинская студия) была рентабельной", - добавил он.

О киностудии

Киностудию в Ялте основал в 1917 году известный российский кинематографист Александр Ханжонков. Крым известен своей кинематографической историей всему миру. Ведущие киностудии СССР неоднократно использовали уникальное месторасположение полуострова. В советский период здесь сняли более 400 фильмов.

В Ялте снимали эпизод фильма "Иван Васильевич меняет профессию", в районе Судака сняли "Отелло" с Сергеем Бондарчуком и Ириной Скобцевой в главных ролях. Один из эпизодов фильма "Добровольцы" с Михаилом Ульяновым и Леонидом Быковым снимался в Судакской крепости, которая играла роль испанской крепости.

На полуострове снимали такие фильмы как "Акваланги на дне", "Василий Буслаев", "Одиссея капитана Блада", "Пираты XX века" и "Одиночное плавание". Одним из самых известных телесериалов, который снимался в Крыму чуть более 10 лет назад, стал фильм Владимира Бортко по роману Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита".