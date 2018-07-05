Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.07:
$ 63.26
€ 73.96
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Шахназаров усомнился в повышении рентабельности киностудии в Ялте после смены собственника

Культура
5 июля, 15:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июля. /ТАСС

По словам режиссера, она в Крыму не нужна, акцент в регионе надо сделать на мобильные арендные компании

Поделиться
Материал из 1 страницы
Карен Шахназаров

Карен Шахназаров

© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Передача Ялтинской киностудии в федеральную собственность, о перспективах которой сообщила в среду, 4 июля, министр культуры Крыма Арина Новосельская, не отразится на эффективности работы киностудии. Такое мнение высказал в беседе с ТАСС в четверг режиссер и генеральный директор "Мосфильма" Карен Шахназаров.

На данный момент Ялтинская киностудия является собственностью Республики Крым. Ранее глава Крыма сообщал ТАСС, что она должна стать современным центром кинопроизводства, оказывающим полный цикл услуг - от подбора сценария до выпуска готового фильма в прокат.

Смотрите также

Ялтинскую киностудию передадут в федеральную собственность

На восстановление Ялтинской киностудии потребуется 4 млрд рублей

Глава Крыма допустил, что Ялтинскую киностудию восстановят за счет бюджета

"Я считаю, что из того, что называется Ялтинской студией, нельзя сделать ничего эффективного, - заявил Шахназаров. - Сама по себе студия в Ялте не нужна. В Крыму нужны небольшие мобильные арендные базы, потому что Крым - замечательное место для съемок, куда приезжали, будут приезжать кинематографисты, я сам там много раз снимал".

По его словам, в Крыму нужно развивать арендные компании с набором необходимой техники, чтобы не перевозить оборудование из Москвы или Санкт-Петербурга. "Студия мне для этого не нужна, чтобы снимать в Крыму, я и так буду снимать", - считает Шахназаров.

Он отметил, что студия - это "очень сложное инженерное сооружение - для того чтобы ее создать, нужно понимать, кто там будет работать". "Из Москвы снимать в павильонах Ялты не поедут и постпродакшн там делать не поедут. Надо реально понимать, что называется студией. В советское время Ялтинская студия была филиалом студии Горького, там была техническая база. Она никогда не была самостоятельной студией, поэтому это какая-то мифология, которая развилась в последние годы", - пояснил режиссер.

"Я не представляю, как можно сделать, чтобы она (Ялтинская студия) была рентабельной", - добавил он.

О киностудии

Киностудию в Ялте основал в 1917 году известный российский кинематографист Александр Ханжонков. Крым известен своей кинематографической историей всему миру. Ведущие киностудии СССР неоднократно использовали уникальное месторасположение полуострова. В советский период здесь сняли более 400 фильмов.

В Ялте снимали эпизод фильма "Иван Васильевич меняет профессию", в районе Судака сняли "Отелло" с Сергеем Бондарчуком и Ириной Скобцевой в главных ролях. Один из эпизодов фильма "Добровольцы" с Михаилом Ульяновым и Леонидом Быковым снимался в Судакской крепости, которая играла роль испанской крепости.

На полуострове снимали такие фильмы как "Акваланги на дне", "Василий Буслаев", "Одиссея капитана Блада", "Пираты XX века" и "Одиночное плавание". Одним из самых известных телесериалов, который снимался в Крыму чуть более 10 лет назад, стал фильм Владимира Бортко по роману Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Крым
Персоны
Шахназаров, Карен Георгиевич
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Володин назвал причину публикации данных о депутатских пенсиях
2
Менять пароли, не давать калькулятору читать sms: как уберечь личные данные
3
Times: Лондон полагает, что инцидент в Эймсбери стал следствием отравления Скрипалей
4
Кремль не комментирует сообщения о званиях Героя России для Кириенко и Борисова
5
Ростех не поедет на авиасалон "Фарнборо" из-за дискриминации со стороны организаторов
6
Глава британского МВД: пострадавшие в Эймсбери отравились тем же веществом, что Скрипали
7
Один человек погиб и пять ранены в результате аварии в Подмосковье
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости