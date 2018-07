Экс-лидер Pink Floyd раскритиковал политику Трампа на концерте в Лондоне

ЛОНДОН, 7 июля. /Корр. ТАСС Максим Рыжков/. Бывший лидер и сооснователь группы Pink Floyd Роджер Уотерс на концерте в Лондоне высказался против политики президента США Дональда Трампа и выступил в поддержку палестинцев. Выступление музыканта прошло в рамках фестиваля British Summer Time в Гайд-парке британской столицы и стало частью его мирового турне "Us + Them".

Во время исполения песни "Pigs (Three Different Ones)" над сценой стали появляться неприглядные изображения Дональда Трампа. Сначала зрители увидели надпись со словом "charade" (сплошной цирк англ.), которая затем сменилась десятками спорных цитат лидера США на тему противостояния американского государства беженцам, а также отношения Трампа к женщинам.

В завершении шоу прозвучала композиция "Comfortably Numb", которую Уотерс исполнил в арабском платке, подаренном ему палестинскими беженцами в Иордании

Перед этой песней британский музыкант процитировал несколько пунктов из Всеобщей декларации прав человека, принятой Генеральной Ассамблеей ООН в 1948 году. "Все люди равны и имеют одинаковые права и свободы", - напомнил он со сцены.

В апреле 2018 года во время своего выступления в Мадриде Уотерс назвал сирийскую НПО "Белые каски" "организацией фейков", занятой "производством пропаганды для джихадистов и террористов".

В конце лета у Роджера Уотерса запланирован концерт в Москве. Выступление пройдет в спорткомплексе "Олимпийский" 31 августа в рамках мирового турне музыканта.