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Уникальные фотографии Николая II и его семьи покажут на выставке в Пскове

Культура
11 июля, 11:24 UTC+3 ПСКОВ ПСКОВ 11, июля. /ТАСС

Посетители увидят последнего российского императора, запечатленного во время смотра войск и во дворе Поганкиных палат

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Император Николай II

Император Николай II

© ТАСС

ПСКОВ, 11 июля. /ТАСС/. Сотрудники псковского музея-заповедника создали выставку, посвященную 100-летию трагической гибели семьи последнего российского императора Николая II. В экспозиции собраны уникальные фотографии с изображением Николая II, на которых он осматривает войска, сообщила в среду пресс-служба администрации Псковской области.

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Российский император Николай II в вагоне царского поезда на железнодорожном вокзале на станции Дно в Псковской области 2 марта 1917 года подписал отречение от престола. Тем самым в России закончилась эпоха правления династии Романовых. В 2018 году исполняется ровно 100 лет с того дня, как в Екатеринбурге вместе со свитой был расстрелян последний царь с семьей. В 2000 году Русская православная церковь канонизировала царскую семью.

"На выставке будут представлены уникальные фотографии Николая во время смотра войск и во дворе Поганкиных палат. Также посетители смогут увидеть полотенца, подаренные псковичами императору во время этой поездки. Они сначала хранились в Эрмитаже, а потом были возвращены в Псков", - отмечается в сообщении пресс-службы.

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Центральное место в экспозиции займет "Летописный лицевой изборник дома Романовых" - это редкое издание, хранящееся в фондах древлехранилища музея. Он представляет из себя тяжелую книгу из плотной мелованной бумаги размером 30 см на 50 см, выпущенную к юбилею династии Романовых в 1913 году. Подарочный сборник повествует о жизни царского двора, дворцовом этикете, праздниках и меню.

"В 1903 году Николай приезжал в наш город с супругой и членами семьи на большие военные маневры и лично проводил смотр на плацу 93-го Иркутского пехотного полка. Он посетил полковой манеж, а также побывал в Псково-Печерском и Мирожском монастырях, Троицком соборе и Поганкиных палатах, где в то время располагался сельскохозяйственный музей", - цитирует пресс-служба слова заведующей историческим отделом Псковского музея-заповедника Елены Суховой.

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