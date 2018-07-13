Работа выставки Верещагина в Новой Третьяковке продлена из-за наплыва посетителей

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Часы работы выставки произведений Василия Верещагина продлены в связи с большим спросом посетителей, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе галереи.

"В связи с большим количеством посетителей принято решение продлить в пятницу и субботу вход на выставку до 23:00, кассы работают до 22:00", - сказал представитель пресс-службы.

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Выставка открылась к Третьяковской галерее на Крымском валу в начале марта, ее работа завершится 16 июля.

В ретроспективе представлено более 500 произведений: живопись, графика, скульптура, фотография и архивные материалы. Основной состав экспозиции складывается из собрания Третьяковской галереи - около 100 живописных и 130 графических произведений. Показ дополнен работами из Государственного Русского музея, а также из музейных собраний Новгорода, Вологды, Ярославля, Казани, Иванова, Серпухова, Череповца, Перми.

Василий Васильевич Верещагин (1842-1904) - выдающийся русский живописец, историк, исследователь-этнограф, писатель, философ, путешественник, офицер. В ретроспективе представлено более 500 произведений: живопись, графика, скульптура, фотография и архивные материалы. Основной состав экспозиции - собрание Третьяковской галереи - около 100 живописных и 130 графических произведений.