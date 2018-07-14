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Эмир Кустурица открыл в Дрвенграде фестиваль русской музыки "Большой"

Культура
14 июля, 23:47 UTC+3 ДРВЕНГРАД /Сербия/ 14, июля. /ТАСС

Старт фестивалю дали солисты Государственного театра в Белграде

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Скрипач Неманья Радулович и ансамбль Double sence

Скрипач Неманья Радулович и ансамбль Double sence

© Анастасия Силкина/ТАСС

ДРВЕНГРАД /Сербия/, 14 июля. /ТАСС/. Режиссер Эмир Кустурица в субботу объявил открытым шестой по счету фестиваль русской музыки "Большой", который ежегодно собирает талантливых молодых музыкантов из России и Сербии в этнодеревне Дрвенград в сербских горах.

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"Прекрасно, что вы сейчас находитесь в таком месте, где не надо никакого красного ковра. Мне кажется, что для многих, кто приехал к нам впервые, стало сюрпризом, что этого красного ковра нет", - заметил в приветственном слове Кустурица. "Для тех, кто привык к нему, я попытался найти в городе Ужице где-то сто метров такого ковра, но мне не удалось", - пошутил профессор, как называют его резиденты фестиваля.

Старт фестивалю, неформальность которого называют достоинством все без исключения его участники, дали солисты Государственного театра в Белграде, а также скрипач Неманья Радулович с сербско-французским ансамблем Double sence. "Я очень рад, что я здесь нахожусь и могу пообщаться со всеми этими молодыми музыкантами. И я надеюсь, что смогу привнести свою лепту в это событие", - отметил Радулович.

По мнению музыканта, важность фестиваля - в общении культур России и Сербии. "Конечно, каждый из нас гордится тем, что есть в его культуре, - заметил Радулович. - Но всегда прекрасно, если ты можешь пообщаться с другими людьми, узнать, а как у них".

Специальным гостем открытия стал звезда фильма "Лед" Милош Бикович, который буквально на несколько часов вырвался со съемок сербско-русской картины "Балканский рубеж" ради фестиваля "Большой". "Музыка говорит на всех языках, и это повод русским приехать в Сербию. Я думаю, что если русский молодой человек не знает, что на карте его путешествий есть Сербия, - это трагедия. Этот фестиваль - один из способов защититься от этой трагедии", - подчеркнул актер.

Программа фестиваля

В этом году "Большой" стал крупнее на один день. В течение четырех дней жюри под председательством декана Музыкальной академии Восточного Сараева Дражана Косорича будет оценивать выступления 60 конкурсантов, в том числе 27 воспитанников музыкальных школ из России: из Москвы, Тюменской, Омской, Томской, Оренбургской областей, Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов.

Кроме конкурсной программы участников фестиваля ждут выступления звезд мировой величины: пианиста Дениса Мацуева, скрипачей Юлиана Рахлина и Романа Симовича с фестивальным симфоническим оркестром "Большой", гитариста Гари Лукаса, джазовых исполнители, а также мастер-классы.

С 2013 года смотр проходит на территории деревни Дрвенград, построенной в начале 2000 годов для съемок фильма Кустурицы "Жизнь как чудо" рядом со станцией узкоколейной железной дороги, которая когда-то соединяла Белград и Дубровник. Улицы, площади и объекты инфраструктуры носят имена деятелей культуры и науки: Федерико Феллини, Ингмара Бергмана, Никиты Михалкова, Стеэнли Кубрика, Николы Теслы и других.

По словам члена правления компании "Газпром нефть", которая поддерживает фестиваль, Александра Дыбаля, уже есть идеи, чтобы создать своеобразный филиал смотра на территории России. "Мы обсуждали возможность сделать эхо фестиваля в каком-то российском городе. Конечно, я мечтаю сделать это в Сибири или на Урале, но для начала было бы здорово организовать это в Питере и Москве, потому что многим и, в первую очередь, нашим сербским коллегам проще лететь в эти города", - отметил Дыбаль.

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Персоны
Кустурица, Эмир
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