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Эмир Кустурица выступит в Екатеринбурге на "Уральской ночи музыки"

В стране
14 марта, 18:16 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 14, марта. /ТАСС

Принять участие в фестивале изъявили желание около 300 музыкантов из 26 стран

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 марта. /ТАСС/. Сербский кинорежиссер и музыкант Эмир Кустурица посетит фестиваль Ural Music Night-2018, который пройдет в Екатеринбурге 29 июня, сообщили в среду ТАСС в оргкомитете мероприятия.

"В этом году гости "Уральской ночи музыки" смогут насладиться творчеством Эмира Кустурицы и его фолк-рок-группы The No Smoking Orchestra", - сказали в оргкомитете.

Заявки на участие в фестивале уже отправили около 300 музыкантов из 26 стран. "Определено более 100 концертных площадок. В их число впервые вошел Уральский федеральный университет, который приурочил выпускной своих 6 тыс. студентов к нашей ночи музыки", - отметили организаторы.

Впервые фестиваль посетит сразу несколько тысяч гостей из регионов России и других стран. Для них сейчас разрабатывают пакетный тур, который вскоре поступит в продажу. "Надеемся, что многие болельщики чемпионата мира по футболу останутся в Екатеринбурге и станут гостями фестиваля. Музыка в эту ночь будет звучать для 200 тыс. гостей", - добавили в оргкомитете.

Первая "Ночь музыки" прошла в Екатеринбурге в июне 2015 года, в ней приняли участие 70 тыс. человек. По мнению организаторов, фестиваль популярен благодаря многожанровости и свободному входу на все его события. Прошлым летом зрителями фестиваля стали 150 тыс. человек. Мероприятие вышло на международный уровень, на ста его площадках выступили 2 тыс. музыкантов из 20 стран.

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