Комиссия МЧС проконтролирует процесс выплат пострадавшим от паводка жителям Ставрополья

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Специальная комиссия МЧС России направлена в Ставропольский край для контроля за ходом выплат компенсаций пострадавшим в результате паводка, сообщил ТАСС глава МЧС России Владимир Пучков.

"Вчера в Ставропольский край была направлена специальная рабочая группа сотрудников центрального аппарата МЧС России во главе с заместителем министра. Она уже приступила к работе", - отметил министр. Комиссия будет контролировать работу местных органов самоуправления и всех служб Ставропольского края, которые ответственны за выплаты компенсаций пострадавшим от паводка, а также оформление документов людям, которые проживали получивших повреждения от паводка домах, но по тем или иным причинам не были зарегистрированы в зоне бедствия, уточнил он.

"Нужно пройти ряд процедур - собрать и оформить документы для судебных инстанций, так как только суд может признать этих людей пострадавшими", - пояснил Пучков. По информации местных властей, больше половины населения, проживавшего в зоне затопления, не имеют по данным адресам прописки.

Накануне в ходе "Прямой линии" с президентом РФ Владимиром Путиным жительница ставропольского поселка Левокумское сообщила о том, что до сих пор не получила необходимой помощи и что у семьи требуют деньги за оформление справок для получения компенсации в связи с утратой имущества и повреждением жилья. Глава государства назвал такую ситуацию "полным бредом" и потребовал от Генпрокуратуры проверить, как идет работа по выплате средств, а от губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова - немедленного ответа, куда ушли деньги, выделенные федерацией на поддержку пострадавшим жителям региона.

Распоряжением правительства РФ из резервного фонда властям Ставропольского края выделено 937 млн 500 тыс. рублей, 119 млн 500 тыс. рублей из них предназначены для единовременных материальных выплат (по 10 тыс. рублей на каждого пострадавшего), 362 млн рублей - для выплат компенсаций за частично утраченное имущество и 456 млн - для выплат пострадавшим, полностью утратившим свое имущество. Выплаты осуществляются и из резервного фонда правительства Ставропольского края, из регионального бюджета деньги общей суммой свыше 163,5 млн рублей уже получили более 12,3 тысяч пострадавших.

От паводка, вызванного рекордными за последние 50 лет дождями, в Ставропольском крае пострадали 28 населенных пунктов, в общей сложности были затоплены свыше 2 тыс. жилых домов, в которых проживают более 6,6 тыс. человек.