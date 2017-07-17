Комиссия Росавтодора приступила к оценке ущерба от наводнения в Новгородской области

КРЕСТЦЫ /Новгородская область/, 17 июля. /Корр. ТАСС Юлия Генерозова/. Комиссия Росавтодора приступила к оценке ущерба от летнего наводнения в Новгородской области, причиной которого стали проливные дожди. Специалисты работают в двух из четырех пострадавших районов, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе правительства региона.

"Сегодня комиссия Росавтодора начала оценку ущерба, нанесенного паводковыми водами в Окуловском и Крестецком районах в начале июля. Далее специалисты будут работать в Любытинском, Хвойнинском районах", - сказал представитель областного комитета по информационной политике.

В ночь с 30 июня на 1 июля в результате обильных ливней, когда за три часа выпала двухмесячная норма осадков, вышли из берегов реки и лесные ручьи на северо-востоке области. Были размыты 22 участка дорог, отрезанными от транспортного сообщения оказались почти полторы сотни населенных пунктов. Подтопленными оказались 172 дома, в которых проживали 212 человек, вода смыла насаждения со 185 приусадебных участков. На территориях трех районов режим ЧС, объявленный 1 июля, сохраняется до сих пор из-за непрерывно идущих дождей.

Вода пришла летом

В одном из наиболее пострадавших районах - Крестецком, расположенном вдоль трассы Москва-Санкт-Петербург, речка Холова подтопила больше 80 частных домов и залила приусадебные участки. К весеннему половодью жители Крестцев привыкли, но нынче вода пришла летом, и на помощь призвали спасателей. Группировка МЧС работала там с самого начала наводнения, рассказал ТАСС глава района Сергей Яковлев.

"У жителей смыло огороды, в некоторых местах вода доходила до пояса и выше. Все работы проводились совместно с МЧС: спасатели привозили продукты, эвакуировали две семьи из подтопленных домов, но большинство людей отказывалось покидать свои дома", - рассказал он, отметив, что сейчас МЧС ведет просушку жилых помещений, а к осени одиноким пенсионерам доставят картофель, морковку и овощи, компенсируя погибший урожай.

Среди тех, кто решился переждать большую воду дома - пенсионерка Мария Вайберт. Она вспоминает, как пять дней просидела со своей бульдогом Инессой на чердаке, пока не спала вода.

"Куда мне уезжать было - у меня Инесса и коты Барсик с Муськой, я их не брошу. Мне очень помогли спасатель Рогачев Женя и Дмитрий Саничев, специалист районной администрации. Они мне на чердак и лекарства привозили, и продукты", - говорит она.

Во дворе дома лесоруба Андрея Фролова молодые сотрудники МЧС колют и раскладывают для просушки дрова. Сам Андрей рассказывает, что погибла вся картошка в огороде и "нары" (полки - прим. ТАСС) в погребе были под водой, так что и прошлогодних запасов семья лишилась. Как рассказал Фролов, за свою 50-летнюю жизнь в Крестцах он помнит только одно летнее подтопление, и то, когда был ребенком.

Пенсионерка Надежда Сафронова работает в детском отделении районной больницы санитаркой. По ее словам, в начале июля, когда поднялась речка, в подполе было полметра воды. Сейчас на ее кухню со двора тянется гибкая оранжевая труба, по которой идет горячий воздух: спасатели осушают погреб. Пенсионерка уверена, что проблему надо решать кардинально: "поднять дорогу, чтобы от речки защититься".

Решения властей

Как ранее сообщил журналистам врио губернатора Новгородской области Андрей Никитин, решение о проведении дноуглубительных работы на реке Холова принято, это избавит жителей поселка от систематических подтоплений. Кроме того, по его словам, "в ближайшее время завершится просушка домов и оценка минимального ущерба для инфраструктуры и граждан".

12 июля в ходе рабочей поездки в Новгородскую область глава МЧС Владимир Пучков отметил, что потери от проливных дождей, приведших к подтоплению домов в Новгородской области, удалось минимизировать благодаря оперативной и эффективной работе спасателей и региональных структур. Он подчеркнул, что для ликвидации последствий стихии группировка МЧС в регионе будет усилена. Дополнительная техника, которую привез в Новгородскую область глава МЧС, уже задействована, сообщил начальник специализированной пожарно-спасательной части новгородского ГУ МЧС Алексей Сергеев.

"Уже работаем на ней, - уточнил он. - Область у нас большая, в основном, болотистая. Естественно, что при наводнениях и ЧС необходима именно такая техника - повышенной проходимости. Получили наборы специнструмента, снегоболотоходы, беспилотники, автомобиль газодымзащитной службы, лодку. При достаточно хорошей комплектации новгородского управления МЧС, техники много не бывает".

По словам представителя правительства региона, предварительная сумма ущерба, нанесенного стихией дорогам региона, составила 704 млн рублей. Более 670 млн рублей потребуется на приведение дорог в нормативное состояние.

Как сообщалось ранее, точную сумму ущерба установит комиссия с участием Росавтодора. Ранее Минтранс РФ сообщил, что готовится решение о выделении дополнительных средств в размере 1,250 млрд рублей региональному дорожному фонду, которые, в том числе, будут направлены на оплату восстановительных работ в районах области.