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За полгода в России спасены более 100 тысяч человек

Общество Безопасная жизнь
26 июля, 16:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, июля. /ТАСС

По словам замглавы МЧС, количество ЧС и пожаров ежегодно снижается

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МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Более 100 тыс. человек спасены в России в первом полугодии 2017 года при чрезвычайных ситуациях и катастрофах. Об этом в интервью ТАСС сообщил замглавы МЧС РФ Владлен Аксенов.

"За полгода при пожарах, авариях, катастрофах и чрезвычайных ситуациях спасены более 100 тысяч человек. Это всего лишь статистика, но эти сотни тысяч человек вернулись домой, продолжают жить, работать, растить детей и воплощать свои мечты", - сказал он.

Аксенов сообщил, что количество чрезвычайных ситуаций и пожаров снижается из года в год, как и количество погибших при пожарах. "С начала этого года нам удалось добиться снижения на 5,9% количества пожаров и гибели людей при них, на 26% уменьшилось количество ЧС, на 43,9% сократилось число происшествий на водных объектах", - уточнил замглавы МЧС.

Замглавы МЧС: спасатели получат дополнительные специализации

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