Авиация МЧС сбросила более 300 тонн воды за выходные на очаги лесных пожаров в Бурятии

ТАСС, 7 августа. Более 300 тонн воды сброшено авиацией МЧС РФ на лесные пожары в Бурятии, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе регионального главка министерства.

"За прошедшие выходные авиация МЧС России совершила 39 сливов огнегасящей жидкости на очаги природных пожаров в Баргузинском, Прибайкальском и Кабанском районах республики. Всего сброшено 314 тонн воды. В ходе полетов воздушные суда министерства также осуществили переброску 66 пожарных-десантников и доставили почти шесть тонн груза", - сказал представитель ведомства.

На территории республики в борьбе с огнем задействованы три воздушных судна министерства: вертолеты Ми-8 и самолет Бе-200ЧС. Авиация применяется на наиболее опасных участках пожаров.

"В настоящее время угрозы населенным пунктам, объектам экономики и социально значимым объектам на территории Бурятии нет", - отметили в МЧС.