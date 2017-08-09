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Сотрудники МЧС за сутки выдворили из лесов Бурятии 26 человек из-за режима ЧС

Общество Безопасная жизнь
9 августа, 13:13 UTC+3 ТАСС

Режим чрезвычайной ситуации действует в регионе с 7 августа

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ТАСС, 9 августа. Несколько десятков человек были выдворены или не допущены в леса Бурятии за прошедшие сутки, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе республиканского ГУ МЧС РФ.

"В лесах республики межведомственными группами продолжается работа по выявлению и пресечению нарушений правил пожарной безопасности. За прошедшие сутки из леса были выдворены 26 человек, не допущены в лес 33 человека. С целью недопущения граждан в лес на въездах выставлено 211 постов и шлагбаумов", - сказал представитель МЧС.

За это же время полиция и лесная охрана составили 29 протоколов за нарушение правил пожарной безопасности в лесах. Всего с начала особого противопожарного периода в Бурятии и режима ЧС составлено более 2,5 тыс. протоколов, возбуждено 52 уголовных дела. "По 25 фактам лесных пожаров установлены виновные лица. Два виновных лица привлечены к уголовной ответственности", - отметили в пресс-службе.

Режим чрезвычайной ситуации действует в Бурятии с 7 августа. В связи с этим доступ в леса запрещен.

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