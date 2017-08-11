Пострадавшим от паводка в Приморье будет оказана помощь из федерального бюджета

Легкоатлет Лысенко признался, что ему немного страшно выступать на дебютном для себя ЧМСпорт 11 августа, 15:50
"Фенербахче" ведет переговоры с "Зенитом" об аренде футболиста ЖулианоСпорт 11 августа, 15:44
Тренер: выход Лысенко в финал чемпионата мира в прыжках в высоту является большим успехомСпорт 11 августа, 15:41
В ночь на воскресенье в Москве можно будет увидеть звездопад ПерсеидыКосмос 11 августа, 15:30
Пропавший экипаж Леваневского будут искать у берегов АляскиОбщество 11 августа, 15:29
День Военно-воздушных сил РФ. ДосьеБиографии и справки 11 августа, 15:25
Более 1,3 тыс. сотрудников МЧС будут патрулировать места отдыха в Москве из-за жарыМосква 11 августа, 15:17
Выступление Сергея Лаврова на форуме "Территория смыслов на Клязьме". ВидеотрансляцияПолитика 11 августа, 15:00
Выгодный рибейт: как десять регионов планируют стать центрами развития киноиндустрии в РФКультура 11 августа, 14:57
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Жители Приморского края, пострадавшие от проливных дождей, получат помощь из федерального бюджета. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.
"По поручению президента РФ МЧС России оперативно подготовило документы для выделения бюджетных ассигнований из резервного фонда правительства РФ для оказания помощи, пострадавшим от паводка в Приморском крае", - сказал собеседник агентства.
Пострадавшим от паводка и его последствий будет оказана единовременная материальная помощь в размере 10 тыс. рублей, а также выплачена компенсация в 50 тыс. рублей за частично утраченное имущество и 100 тыс. рублей - за полностью утраченное.
Проливные дожди в первых числах августа спровоцировали паводки в Приморском крае, где введен режим ЧС. 9 августа губернатор региона Владимир Миклушевский обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой оказать помощь в ликвидации последствий стихии. В результате проливных дождей в шести районах края в 35 населенных пунктах были подтоплены более 2,5 тыс. жилых домов, в которых проживают свыше 16,9 тыс. человек.