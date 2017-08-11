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Пострадавшим от паводка в Приморье будет оказана помощь из федерального бюджета

Общество Безопасная жизнь
11 августа, 14:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, августа. /ТАСС

Жертвам стихии полагается единовременная выплата в размере 10 тыс. рублей, компенсация в 50 тыс. рублей за частично утраченное имущество и 100 тыс. рублей - за полностью утраченное

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МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Жители Приморского края, пострадавшие от проливных дождей, получат помощь из федерального бюджета. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

"По поручению президента РФ МЧС России оперативно подготовило документы для выделения бюджетных ассигнований из резервного фонда правительства РФ для оказания помощи, пострадавшим от паводка в Приморском крае", - сказал собеседник агентства.

Пострадавшим от паводка и его последствий будет оказана единовременная материальная помощь в размере 10 тыс. рублей, а также выплачена компенсация в 50 тыс. рублей за частично утраченное имущество и 100 тыс. рублей - за полностью утраченное.

Проливные дожди в первых числах августа спровоцировали паводки в Приморском крае, где введен режим ЧС. 9 августа губернатор региона Владимир Миклушевский обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой оказать помощь в ликвидации последствий стихии. В результате проливных дождей в шести районах края в 35 населенных пунктах были подтоплены более 2,5 тыс. жилых домов, в которых проживают свыше 16,9 тыс. человек.

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