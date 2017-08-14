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Военно-Грузинская дорога закрыта из-за схода селя в Грузии и подъема уровня воды в Тереке

Общество Безопасная жизнь
14 августа, 14:37 UTC+3 ВЛАДИКАВКАЗ ВЛАДИКАВКАЗ 14, августа. /ТАСС

На данный момент уровень воды в реке на территории Северной Осетии в норме, силы МЧС находятся в режиме готовности

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ВЛАДИКАВКАЗ, 14 августа. /ТАСС/. Движение транспорта по Военно-Грузинской дороге запрещено из-за подъема уровня воды в реке Терек в Грузии. Об этом в понедельник сообщает ГУ МЧС по Северной Осетии.

"Из-за увеличения уровня воды в реке Терек на территории Грузии принято решение о запрете движения по Военно-Грузинской дороге в сторону выезда из Российской Федерации с 14:00 мск 14 августа до нормализации обстановки. По предварительной причине, подъем уровня воды в реке вызван селем, перекрывшим один из притоков Терека", - говорится в сообщении.

На данный момент уровень воды в Тереке на территории Северной Осетии в норме. Для отслеживания ситуации будут выставлены дополнительные гидропосты.

Силы и средства Главного управления МЧС России по Республике Северная Осетия - Алания, а также аварийные службы находятся в режиме готовности к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации.

Военно-Грузинская дорога - историческое название автомобильной магистрали через Главный Кавказский хребет, соединяет Россию со странами Закавказья. Длина трассы составляет 208 километров. Ранее на ней наблюдалось скопление более 400 автомобилей, ситуация усугублялась жаркой погодой. Очередь была ликвидирована 10 августа, однако в понедельник в очереди ожидали более 350 человек.

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