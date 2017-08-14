Военно-Грузинская дорога закрыта из-за схода селя в Грузии и подъема уровня воды в Тереке

Оленеводы Арктики, Сибири и Дальнего Востока поучаствуют во Всемирном конгрессе в ШвецииОбщество 14 августа, 14:56
Гостям ВЭФ-2017 на "Улице Дальнего Востока" представят визитные карточки регионовВ стране 14 августа, 14:49
Меркель считает необходимым вернуться к переговорам по КНДР по примеру формата "6+1"Международная панорама 14 августа, 14:49
IAAF не имела претензий к российским спортсменам по поводу соблюдения регламента на ЧМСпорт 14 августа, 14:44
Первый международный фестиваль тувинской баранины стартовал под КызыломНовости партнеров 14 августа, 14:40
"Барселона" договорилась с "Гуанчжоу Эвергранд" о трансфере Паулиньо за €40 млнСпорт 14 августа, 14:37
Лучшие животноводы Тувы получили солнечные электростанцииНовости партнеров 14 августа, 14:34
Порт Антверпен прекратил прием судов из-за аварии контейнеровоза из ГонконгаТранспорт 14 августа, 14:27
Тувинские животноводы попросили улучшить условия кредитования КФХ и чабановНовости партнеров 14 августа, 14:19
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВЛАДИКАВКАЗ, 14 августа. /ТАСС/. Движение транспорта по Военно-Грузинской дороге запрещено из-за подъема уровня воды в реке Терек в Грузии. Об этом в понедельник сообщает ГУ МЧС по Северной Осетии.
"Из-за увеличения уровня воды в реке Терек на территории Грузии принято решение о запрете движения по Военно-Грузинской дороге в сторону выезда из Российской Федерации с 14:00 мск 14 августа до нормализации обстановки. По предварительной причине, подъем уровня воды в реке вызван селем, перекрывшим один из притоков Терека", - говорится в сообщении.
На данный момент уровень воды в Тереке на территории Северной Осетии в норме. Для отслеживания ситуации будут выставлены дополнительные гидропосты.
Силы и средства Главного управления МЧС России по Республике Северная Осетия - Алания, а также аварийные службы находятся в режиме готовности к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации.
Военно-Грузинская дорога - историческое название автомобильной магистрали через Главный Кавказский хребет, соединяет Россию со странами Закавказья. Длина трассы составляет 208 километров. Ранее на ней наблюдалось скопление более 400 автомобилей, ситуация усугублялась жаркой погодой. Очередь была ликвидирована 10 августа, однако в понедельник в очереди ожидали более 350 человек.