Самолет МЧС России продолжит работу в районе лесного пожара в Армении

ЕРЕВАН, 18 августа. /ТАСС/. Противопожарный самолет Ил-76 МЧС России в пятницу совершит вылет в район пожара в государственном заповеднике в Армении для тушения дымящихся участков леса. Об этом сообщили в МЧС республики.

"Самолет МЧС России продолжит вылеты для сброса воды и создания зон безопасности вокруг дымящихся участков в государственном заповеднике "Хорсровский лес", - отметили в ведомстве. - Это делается с учетом того, что Гидрометцентр Армении ожидает в предстоящие дни повышение температуры воздуха, поэтому следует избежать повторного воспламенения отдельных очагов пожара".

Пожар в Хосровском заповеднике, в основном, погашен, об этом было объявлено на очередном заседании правительства Армении. Тем не менее, в пятницу утром вертолет министерства обороны республики обнаружил дымящиеся участки леса в труднодоступных местах, отметили в МЧС. Координаты участков были переданы в спасательный отряд специального назначения МЧС Армении для проведения соответствующих работ.

Ранее в МЧС России уточнили, что природные пожары локализованы на всей территории заповедника "Хосровский лес", на очаги сброшено более 200 тонн воды. Российские пилоты работали во взаимодействии с республиканскими наземными пожарно-спасательными формированиями.

Благодаря работе российской авиации и местных пожарных удалось сохранить около 2 тыс. видов растений, которыми богат древнейший республиканский заповедник "Хосровский лес", основанный в IV веке нашей эры армянским царем Хосровом III Аршакидом. 80 видов растений занесены в Красную книгу Армении.

Кроме того, в лесу обитают занесенные в Красную книгу леопарды, рыси, арменийские муфлоны, безоаровые козлы, медведи, кабаны, лисицы, зайцы, куницы, волки, барсуки, коршуны, орлы, дикие голуби. Сегодня площадь уникальной территории составляет более 29 тысяч гектаров.