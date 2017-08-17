Самолет МЧС России защитил от пожара в Армении около 2 тыс. видов растений

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Самолет Ил-76 МЧС России, в ходе тушения пожаров в заповеднике "Хосровский лес" в Армении защитил от огня около 2 тыс. видов растений. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Благодаря работе российской авиации и местных пожарных удалось сохранить около 2 тыс. видов растений, которыми богат древнейший республиканский заповедник "Хосровский лес", основанный в IV веке нашей эры армянским царем Хосровом III Аршакидом", - рассказали в МЧС. 80 видов растений занесены в Красную книгу Армении. Сегодня площадь уникальной территории составляет более 29 тысяч гектаров.

Экипажу самолета Ил-76 МЧС удалось локализовать все основные очаги возгораний на территории заповедника "Хосровский лес", на очаги пожаров он сбросил более 200 тонн воды. Российские пилоты работают во взаимодействии с республиканскими наземными пожарно-спасательными формированиями.

Крупный пожар в заповеднике "Хосровский лес", расположенном в 60 км к юго-востоку от Еревана, возник в минувшую субботу. Вследствие жаркой погоды и ветра огонь быстро распространился, им были охвачены сотни гектаров. Для борьбы со стихией российское правительство по просьбе армянской стороны направило противопожарный Ил-76.