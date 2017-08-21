Помощь получат 40 семей из частного сектора Красноярска, пострадавшие во время ливня

КРАСНОЯРСК, 21 августа. /ТАСС/. Власти должны оказать помощь 40 семьям красноярцев, живущих в частном секторе, чьи дома пострадали от аномального ливня в воскресенье. Об этом в понедельник сообщил глава Красноярска Эдхам Акбулатов на заседании оперативного штаба посвященного ликвидации последствий стихии.

"Незамедлительно, в бесперебойном режиме, должно продолжаться оказание помощи людям, пострадавшим от подтопления, особенно 40 семьям, проживающим в частном секторе. С красноярцами работают комиссии, которые оценивают ущерб, причиненный имуществу первой необходимости. Члены комиссии должны понимать, никакой волокиты быть не может, прием заявлений специалисты должны вести прямо на месте", - сказал Акбулатов.

По словам мэра, кроме того, в связи с тем, что в службу 005 обратились жители 193 многоквартирных жилых домов, также пострадавших от стихии, сегодня начинается ревизия действий управляющих компаний.

Воскресный дождь

В минувшее воскресенье аномальные дожди обрушились на Красноярск. За полутора суток на город вылилось 1,7 месячной нормы осадков. С таким обилием воды не смогла справиться ливневая канализация, были затоплены многие дороги и прервано движение транспорта. Более 200 домов остались без света, подвалы жилых зданий, школ и детских садов оказались затоплены. На короткое время без электричества оказалась одна из больниц Красноярска.

"По данным Гидрометцентра, такого количества осадков не было ни разу за все время проведения наблюдений на территории Красноярска. Было принято решение о введении в городе режима "чрезвычайная ситуация". В настоящий момент завершается откачка воды из дворов частного сектора и подвалов многоквартирных домов. Движение общественного транспорта восстановлено во всех направлениях, все улицы открыты", - доложил сегодня губернатору Акбулатов.

Восстановление города

Сейчас в городе продолжается откачка воды, начался ремонт дорог, где произошли провалы грунта и поврежден асфальт, на улице 2-я Брянская убрано упавшее дерево, на проспекте Котельникова до конца дня планируют перенести опасно накренившуюся опору ЛЭП. На пострадавших улицах планируется укрепление откосов.

На заседании штаба губернатор Виктор Толоконский заявил, что основные работы по ликвидации последствий ливней необходимо завершить в течение двух ближайших дней.

"Предстоит сконцентрировать усилия на тех объектах, где требуется капитальное восстановление, где необходимо укрепление грунта, ремонт дорожного полотна, перенос опор ЛЭП. На некоторых участках будет нужна помощь проектных институтов, возможно, понадобятся дополнительные геодезические обследования. Пострадавшим гражданам будет оказана материальная помощь", - сказал он.