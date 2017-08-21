Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.08:
$ 59.14
€ 69.43
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Помощь получат 40 семей из частного сектора Красноярска, пострадавшие во время ливня

Общество Безопасная жизнь
21 августа, 15:01 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 21, августа. /ТАСС

В восресенье на город обрушились аномальные дожди, в связи с чем было принято решение о вводе режима ЧС

Поделиться
Материал из 1 страницы

КРАСНОЯРСК, 21 августа. /ТАСС/. Власти должны оказать помощь 40 семьям красноярцев, живущих в частном секторе, чьи дома пострадали от аномального ливня в воскресенье. Об этом в понедельник сообщил глава Красноярска Эдхам Акбулатов на заседании оперативного штаба посвященного ликвидации последствий стихии.

"Незамедлительно, в бесперебойном режиме, должно продолжаться оказание помощи людям, пострадавшим от подтопления, особенно 40 семьям, проживающим в частном секторе. С красноярцами работают комиссии, которые оценивают ущерб, причиненный имуществу первой необходимости. Члены комиссии должны понимать, никакой волокиты быть не может, прием заявлений специалисты должны вести прямо на месте", - сказал Акбулатов.

По словам мэра, кроме того, в связи с тем, что в службу 005 обратились жители 193 многоквартирных жилых домов, также пострадавших от стихии, сегодня начинается ревизия действий управляющих компаний.

Воскресный дождь

В минувшее воскресенье аномальные дожди обрушились на Красноярск. За полутора суток на город вылилось 1,7 месячной нормы осадков. С таким обилием воды не смогла справиться ливневая канализация, были затоплены многие дороги и прервано движение транспорта. Более 200 домов остались без света, подвалы жилых зданий, школ и детских садов оказались затоплены. На короткое время без электричества оказалась одна из больниц Красноярска.

"По данным Гидрометцентра, такого количества осадков не было ни разу за все время проведения наблюдений на территории Красноярска. Было принято решение о введении в городе режима "чрезвычайная ситуация". В настоящий момент завершается откачка воды из дворов частного сектора и подвалов многоквартирных домов. Движение общественного транспорта восстановлено во всех направлениях, все улицы открыты", - доложил сегодня губернатору Акбулатов.

Восстановление города

Сейчас в городе продолжается откачка воды, начался ремонт дорог, где произошли провалы грунта и поврежден асфальт, на улице 2-я Брянская убрано упавшее дерево, на проспекте Котельникова до конца дня планируют перенести опасно накренившуюся опору ЛЭП. На пострадавших улицах планируется укрепление откосов.

На заседании штаба губернатор Виктор Толоконский заявил, что основные работы по ликвидации последствий ливней необходимо завершить в течение двух ближайших дней.

"Предстоит сконцентрировать усилия на тех объектах, где требуется капитальное восстановление, где необходимо укрепление грунта, ремонт дорожного полотна, перенос опор ЛЭП. На некоторых участках будет нужна помощь проектных институтов, возможно, понадобятся дополнительные геодезические обследования. Пострадавшим гражданам будет оказана материальная помощь", - сказал он.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Парашюты вместо протезов
Встаньте в круг. Для чего нужна керамическая мастерская, в которой работают слепоглухие люди
Три Спаса: кремлевские и монастырские рецепты из яблок, меда и орехов
Фото
Пресс-секретарь мэра Москвы Гульнара Пенькова, мэр столицы Сергей Собянин и заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков
7
Мэр Москвы: улица Сретенка получила второе рождение
14
В Москве прошел третий Международный фестиваль фейерверков
19
Более 100 реконструкторов приняли участие в Гумбинненском фестивале под Калининградом
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В перевернувшемся автобусе в Анталье находилось 11 россиян
2
Участок трассы М-4 "Дон" станет платным с конца 2017 года
3
Глава МИД Египта передал Лаврову послание Путину от ас-Сиси
4
Бой Зиновия Колобанова: историки спорят о звезде Героя для лейтенанта, подбившего 22 танка
5
США приостанавливают выдачу неиммиграционных виз в России
6
МИД РФ пообещал не "срывать зло" на американцах из-за приостановки выдачи виз
7
Число жертв терактов в Каталонии увеличилось до 15
Темы дня
Новости партнеров
Реклама