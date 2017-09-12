Спасатели продолжают поиски рыбака, лодка которого столкнулась с бакеном на Енисее

ТАСС, 12 сентября. Поиск рыбака, который вместе с двумя друзьями врезался на лодке в бакен на Енисее, продолжается. Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе регионального главка МЧС РФ.

"Сотрудники МЧС, спасатели, полиция и волонтеры обследовали 25 км русла реки Енисей от деревни Подпорожье, провели осмотр береговой линии, островов и проток от поселка Галанино до Лесосибирска. На плавсредстве обследована пятдесятикилометровая береговая линия. Водолазами Сибирского регионального поисково-спасательного отряда проводится обследование дна реки Енисей, на сегодняшний обследовано 830 кв. метров", - сказали в пресс-службе, добавив, что с родственниками пропавшего работают психологи МЧС.

ЧП произошло 5 сентября неподалеку от деревни Подпорожье. Трое рыбаков в лодке столкнулись с бакеном. Судно затонуло. Двоих мужчин из воды вытащили случайные свидетели, третьего пока обнаружить не удалось.