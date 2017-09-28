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Сильный ветер сохранится в Новороссийске до конца четверга

Общество Безопасная жизнь
28 сентября, 13:07 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 28, сентября. /ТАСС

Ранее ветер повредил крышу строящегося спорткомплекса в городе

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СОЧИ, 28 сентября. /ТАСС/. МЧС продлило экстренное предупреждение по сильному ветру в районе Новороссийска, объявленное накануне. Об этом сообщила в четверг пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

"Действие экстренного предупреждения об ураганном северо-восточном ветре в Новороссийске, с порывами до 35 м/ с, сохранится до конца суток 28 сентября", - отмечается в сообщении МЧС.

Ранее сообщалось, что сильный ветер повредил крышу строящегося спорткомплекса в Новороссийске, повалил остановки и деревья. Некоторые школы города в четверг отменили занятия.

По прогнозам метеорологов, в отдельных районах Кубани до 29 сентября ожидается сильный ветер. Все оперативные службы региона переведены на усиленный режим работы.

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