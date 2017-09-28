Сильный ветер сохранится в Новороссийске до конца четверга

Теннисистка Кузнецова чувствует себя на "ВТБ Кубке Кремля" как домаСпорт 28 сентября, 13:09
Ткачев: РФ по итогам 2017 года может побить советский рекорд по сбору зернаЭкономика и бизнес 28 сентября, 13:00
МО РФ: удары ВКС РФ в Идлибе помешали "ан-Нусре" спасти окруженных под Акербатом боевиковАрмия и ОПК 28 сентября, 13:00
"Лукойл" вновь возглавил рейтинг 200 крупнейших частных компаний России по версии ForbesЭкономика и бизнес 28 сентября, 12:54
Дефицит бюджета Челябинской области сократился в четыре разаНовости Урала 28 сентября, 12:53
Минобороны РФ опровергло сообщения о гибели 150 мирных жителей в Сирии от ударов ВКСАрмия и ОПК 28 сентября, 12:51
Власти советуют москвичам повысить дисциплину в вопросах оформления документов на парковкуМосква 28 сентября, 12:50
Путин включил учащихся техникумов в число потенциальных получателей президентских грантовОбщество 28 сентября, 12:48
"Сибкабель" освоил производство шахтного кабеля по новым требованиям РостехнадзораНовости партнеров 28 сентября, 12:43
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
СОЧИ, 28 сентября. /ТАСС/. МЧС продлило экстренное предупреждение по сильному ветру в районе Новороссийска, объявленное накануне. Об этом сообщила в четверг пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
"Действие экстренного предупреждения об ураганном северо-восточном ветре в Новороссийске, с порывами до 35 м/ с, сохранится до конца суток 28 сентября", - отмечается в сообщении МЧС.
Ранее сообщалось, что сильный ветер повредил крышу строящегося спорткомплекса в Новороссийске, повалил остановки и деревья. Некоторые школы города в четверг отменили занятия.
По прогнозам метеорологов, в отдельных районах Кубани до 29 сентября ожидается сильный ветер. Все оперативные службы региона переведены на усиленный режим работы.