Сильный ветер сохранится в Новороссийске до конца четверга

СОЧИ, 28 сентября. /ТАСС/. МЧС продлило экстренное предупреждение по сильному ветру в районе Новороссийска, объявленное накануне. Об этом сообщила в четверг пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

"Действие экстренного предупреждения об ураганном северо-восточном ветре в Новороссийске, с порывами до 35 м/ с, сохранится до конца суток 28 сентября", - отмечается в сообщении МЧС.

Ранее сообщалось, что сильный ветер повредил крышу строящегося спорткомплекса в Новороссийске, повалил остановки и деревья. Некоторые школы города в четверг отменили занятия.

По прогнозам метеорологов, в отдельных районах Кубани до 29 сентября ожидается сильный ветер. Все оперативные службы региона переведены на усиленный режим работы.