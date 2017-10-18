Спасатель рассказал, как арендаторы осложняли тушение пожара в ТЦ "Синдика"

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Арендаторы, которые пытались вернуться за товаром в горящее здание, добавляли сложности пожарным при ликвидации возгорания в ТЦ "Синдика", произошедшего 8 октября. Об этом в среду ТАСС сообщил начальник караула 15-й пожарно-спасательной части Московской области Илья Злобин, принимавший участие в тушении пожара.

"Сложность заключалась также и в том, что большое количество арендаторов пытались забрать товар из здания и просто мешали тушить пожар", - сказал он.

Злобин прибыл на пожар в составе четвертой смены своей части, к тому времени его коллеги отработали на месте ЧП уже 12 часов. Следующие сутки он провел на тушении пожара, вместе с ним работали все караулы его части. "Внутри здания было опасно работать из-за угрозы обрушения. Мы проливали снаружи, чтобы потом там могли работать роботы и другая техника", - отметил он.

Возгоранию был присвоен самый высокий, третий, номер сложности для Московской области. По словам Злобина, в его практике это был первый пожар такой сложности.

Реакция в интернете

Не успели пожарные полностью ликвидировать возгорание в ТЦ "Синдика", как в интернете уже появились комментарии о неэффективной работе сотрудников МЧС. Через несколько дней Злобин выложил в интернет видео, в котором вкратце описал тактику ликвидации пожара, распорядок дня в пожарной части и развенчал мифы о том, что пожарные приезжают на вызов без воды.

Злобин обратил внимание, что в первую очередь пожарные проверяют помещения, чтобы спасти тех, кто не может выбраться, и убедиться в том, что в здании никого нет и никто не нуждается в их помощи.

"Идея записать такое видео назрела давно. Я на протяжении всей службы наблюдал, что существует полное непонимание нашей работы со стороны многих людей. Так я хотел ответить на большое количество негативных комментариев о работе пожарных, которые не просто выкладываются по полной, но рискуют жизнью ради других", - пояснил он.

На данный момент его видеоролик набрал 3,5 тыс. просмотров в интернете.

Хронология пожара

Пожар в торговом центре "Синдика" на территории Московской области в районе 65-го км МКАД начался 8 октября около 15:00 мск. Общая площадь возгорания составила 55 тыс. кв. метров, произошло обрушение на площади 1 тыс. кв. метров, были эвакуированы около 3 тыс. человек. При пожаре пострадали три человека.

В тушении были задействованы вертолеты Московского авиационного центра и МЧС, которые в первые сутки работы сбросили на очаги пожара около 600 тонн воды. Для проливки и разбора завалов МЧС привлекло и робототехнические комплексы. Всего в ликвидации пожара принимали участие более 350 человек, использовалась специализированная пожарно-спасательная техника, включая комплекс "Шквал".

Причины пожара все еще устанавливаются, экспертам предстоит проделать большой объем работы. По одной из версий, причиной пожара мог стать поджог.