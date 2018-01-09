На Сахалине извлечены 40 застрявших в снегу машин

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Спасатели извлекли 40 застрявших в снегу машин на автодороге в Сахалинской области. Об этом ТАСС сообщили в региональном главке МЧС.

9 января Сахалин оказался во власти циклона, сопровождающегося снегом, метелью и ветром порывами до 20 м/ с. Из-за этого на участке автодороги Фирсово - Взморье в снежном плену оказались десятки автомобилей. "Из снега извлечены 40 легковых автомашин. На данном участке для оказания адресной помощи водителям работает аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Сахалинской области", - сказал собеседник агентства.

В расчистке дорожного полотна задействованы 12 единиц инженерной техники, для водителей развернут пункт обогрева и питания.

Из-за циклона закрыта паромная переправа Холмск (Сахалинская область) - Ванино (Хабаровский край). По данным пресс-службы ГУ МЧС по Сахалинской области, 9 января ожидается сильная метель и усиление ветра на территории Анивского, Корсаковского, Невельского, Холмского, Томаринского, Макаровского, Долинского районов и города Южно-Сахалинск. С 04:00 мск ограничено движение междугороднего автобусного сообщения по маршрутам Южно- Сахалинск - Поронайск, Южно-Сахалинск - Углегорск, Южно- Сахалинск - Макаров.