Более 100 тыс. детей не могут покинуть контролируемый боевиками восточный Алеппо

ООН, 26 августа. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Более 100 тысяч детей не могут покинуть контролируемый боевиками восточный Алеппо, осаду которого ведут проправительственные силы. Об этом сообщил в пятницу исполнительный директор ЮНИСЕФ Энтони Лейк, призвав к скорейшему установлению гуманитарной паузы в боевых действиях в Алеппо для оказания гуманитарной помощи населению.

"Более 100 тысяч детей заперты в восточных районах города", - сказал он, добавив, что в западной части города свои дома из-за боевых действий были вынуждены покинуть 35 тысяч человек. "Дети Алеппо не должны жить в постоянном страхе подвергнуться нападению в одном из самых опасных городов мира. Но до тех пор, пока не будет мира, отчаянно необходимы гуманитарные паузы, прекращение огня и постоянный доступ, чтобы спасти людей и подарить им надежду".

Алеппо с августа 2012 года расколот на две части: его западные кварталы защищает сирийская армия, а восточные районы находятся под контролем вооруженных формирований. Боевые действия в сирийском городе активизировались в начале июля. По оценкам ООН, до двух миллионов жителей Алеппо и окрестностей нуждаются в гуманитарной помощи, а единственная трасса, ведущая в восточную часть города, закрыта из-за боевых действий.

В Женеве в пятницу проходят переговоры с участием главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Джона Керри, к которым присоединился специальный посланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура. Ранее в американском Госдепартаменте сообщили, что ситуация в Алеппо будет одной из главных тем переговоров. В ООН в среду выразили надежду, что США и РФ смогут добиться прогресса в подготовке 48-часового перерыва в боевых действиях в сирийском Алеппо, на введении которого настаивает всемирная организация.

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