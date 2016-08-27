СБ ООН поздравил Колумбию с завершением мирных переговоров

ООН, 26 августа. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Совет Безопасности ООН провел сегодня закрытую встречу, на которой обсудил завершение мирных переговоров между колумбийским правительством и Революционными вооруженными силами Колумбии (FARC).

По итогам совещания, в котором принял участие спецпредставитель генсека ООН в латиноамериканской стране Жан Арно, члены СБ поздравили стороны с парафированием окончательного соглашения о мире и пообещали поддержку в его выполнении.

"Совет тепло приветствовал завершение переговоров между правительством Колумбии и FARC, а также поздравил народ Колумбии с достижением окончательного мирного соглашения, которое положит конец конфликту, длившемуся более 50 лет", - заявила журналистам заместитель постпреда Малайзии Сити Хаджар Аднин. Малайзия является председателем Совбеза в августе. По словам дипломата, члены СБ подтвердили, что будут оказывать поддержку реализации мирного соглашения посредством миссии ООН, которая вскоре начнет работу в Колумбии.

Правительство Колумбии и FARC парафировали в среду в Гаване окончательное мирное соглашение. По информации латиноамериканских СМИ, официальное подписание документа состоится в конце сентября, при этом в качестве возможного места проведения церемонии называется штаб-квартира ООН в Нью-Йорке.

В январе Совет Безопасности принял резолюцию, одобрившую создание в Колумбии миссии для наблюдения за прекращением огня между правительственными силами и повстанцами. На нее будет возложен ряд задач, в том числе контроль за разоружением боевиков FARC. В июле Пан Ги Мун сообщил, что сложенное оружие пойдет на строительство памятников.

Как сообщил сегодня журналистам официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик, Фонд ООН по миростроительству на этой неделе принял решение выделить 3 млн долларов на поддержку выполнения мирного соглашения между колумбийским правительством и FARC. Средства пойдут на выплату репараций жертвам вооруженного конфликта.