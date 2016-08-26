Минобороны Колумбии: прекращение огня не освобождает членов FARC от ответственности

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БОГОТА, 26 августа. /Корр. ТАСС Антон Шамшин/. Режим окончательного прекращения огня между Революционными вооруженными силами Колумбии (FARC) и ВС страны не предполагает окончания уголовного преследования боевиков FARC, продолжающих совершать преступления. Об этом сообщил в ходе пресс-конференции министр обороны Колумбии Луис Карлос Вильегас.
"Прекращение огня начнется в понедельник, 29 августа, в 00:00 (08:00 мск)", - подчеркнул министр обороны. "Решение президента Колумбии Хуана Мануэля Сантоса предполагает, что с прекращением огня и враждебных действий придет конец вооруженному конфликту с FARC, поскольку эта мера имеет двусторонний и окончательный характер", - отметил он.
По словам Вильегаса, с вступлением в силу этого режима "завершаются наступательные действия как со стороны колумбийских ВС, так и со стороны FARC, а также эта группировка обязуется положить конец нарушениям уголовного законодательства".
При этом министр обратил внимание, что прекращение огня со стороны колумбийских ВС не означает, что боевики FARC, пользуясь этими обстоятельствами, будут продолжать совершать уголовно наказуемые действия: "Мы находимся в условиях прекращения конфликта, но это никак не предполагает окончания уголовного преследования. Силы охраны правопорядка продолжат исполнять свой конституционный долг по предотвращению преступлений".
Солдаты ВС и сотрудники полиции, добавил Вильегас, продолжат борьбу с похищениями, вымогательствами, наркотрафиком, контрабандой, незаконной добычей полезных ископаемых, работорговлей и другими преступлениями. "Нашей задачей будет сохранение имеющейся на сегодняшний день тенденции к улучшению показателей общественной безопасности", - отметил руководитель ведомства. Он также заявил, что при демобилизации и разоружении повстанцев в ходе мирных процессов в других странах наблюдалась тенденция к ухудшению ситуации с безопасностью.