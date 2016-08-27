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Первая группа боевиков покинула юго-западное предместье Дамаска

Международная панорама
27 августа, 0:50 UTC+3 БЕЙРУТ /Корр. ТАСС, Дмитрий Зеленин
В соответствии с соглашением о локальном примирении район покинули вместе с семьями 270 членов бандформирований
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© Валерий Шарифулин/ТАСС, архив

БЕЙРУТ, 27 августа. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Первый этап операции по выводу боевиков вооруженной оппозиции осуществлен в пятницу в Дарае - юго-западном предместье Дамаска. Как сообщила телестанция "Аль-Маядин", в соответствии с соглашением о локальном примирении этот район покинули вместе с семьями 270 членов бандформирований. Все они направились на автобусах на северо-запад Сирии в город Идлиб, который контролируют группировки джихадистов.

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Часть боевиков воспользовалась амнистией и сдалась сирийским войскам. Группа мирных жителей, которые оставались в городе, была вывезена в населенный пункт Харджалла в окрестностях столицы, где им предоставлено временное жилище.

Вывод начался после того, как бандформирования передали имеющиеся у них тяжелые и средние вооружения правительственной армии. Сирийский генерал, отвечающий за операцию по разоружению и выводу боевиков, сообщил "Аль-Маядин", что в субботу Дараю покинут все остальные члены оппозиционных группировок (всего 700 человек), а вывоз около 4 тыс. мирных жителей продлится еще два дня.

Юго-западное предместье, расположенное в 7 км от центра Дамаска, было захвачено в 2012 году. Несмотря на осаду, которую вели на протяжении четырех лет правительственные войска, боевики регулярно обстреливали оттуда городские кварталы.

Как отмечает "Аль-Маядин", в результате боевых действий Дарая разрушена на 80%, так что население сможет вернуться туда только после проведения восстановительных работ.

Как ожидается, в понедельник начнется вывод боевиков из соседнего предместья Муадамия, где также достигнуто соглашение между сирийскими военными и вооруженной оппозицией.

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