СМИ: Германия ждет в текущем году до 300 тысяч мигрантов

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БЕРЛИН, 28 августа. /ТАСС/. Власти Германии ожидают, что до конца текущего года в страну прибудут от 250 до 300 тысяч мигрантов. Об этом в субботу сообщила электронная версия газеты Bild.
"Мы не можем давать прогнозов, это задача Министерства внутренних дел. Мы готовимся к потоку мигрантов в пределах от 250 до 300 тысяч человек, мы рассчитываем свои возможности исходя из этого", - цитирует издание главу Федерального ведомства по вопросам занятости и Ведомства по делам миграции и беженцев Франка-Юргена Вайзе.
Он отметил, что если поток мигрантов превысит ожидаемую цифру, то ведомству придется работать в "критическом режиме". Вайзе также добавил, что рассмотреть все 530 тысяч ходатайств о предоставлении убежища, которые поданы на настоящий момент, до конца года не удастся.