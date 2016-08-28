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СМИ: в боях с ИГ в Сирте убиты 18 и ранены 120 бойцов, лояльных ПНС Ливии

Международная панорама
28 августа, 16:43 UTC+3 КАИР /Корр. ТАСС, Дмитрий Тарасов
Ранее силы ПНС начали решающее наступление на позиции террористов
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КАИР, 28 августа. /Корр. ТАСС Дмитрий Тарасов/. Не менее 18 бойцов, подчиняющихся Правительству национального согласия (ПНС) Ливии Фаиза Сараджа, вооруженных формирований погибли и около 120 получили ранения в воскресенье в боях с запрещенной в РФ террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ) в Сирте. Об этом сообщил телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на ливийские источники.

Ранее силы ПНС начали решающее наступление на позиции террористов в Сирте. Как заявил официальный представитель воинской группировки, лояльной кабинету Сараджа в Триполи, Реда Иса, войска вошли в последние два квартала, которые удерживают экстремисты. "Решающая битва в Сирте началась", - отметил он, добавив, что "в последней фазе операции принимают участие около тысячи военнослужащих".

Формирования ПНС, костяк которых составляет "Мисуратская бригада" (бывшие ополченцы из Мисураты), проводят с 12 мая операцию под кодовым названием "Аль-Буньян аль-Марсус" по выдворению боевиков ИГ из Сирта: их главного оплота в стране, который террористы контролировали с июня 2015 года. В настоящее время она проходит при поддержке боевой авиации США, которая с 1 августа по просьбе президентского совета Ливии, также возглавляемого Сараджем, наносит удары по позициям группировки ИГ в самом городе и его окрестностях.

По имеющимся данным, за три месяца боев в Сирте силы ПНС потеряли около 450 человек убитыми. Как передавал накануне новостной портал "Аль-Васат", еще порядка 2,1 тыс. получили ранения в стычках с террористами.

ОБ "ИСЛАМСКОМ ГОСУДАРСТВЕ"
"Исламское государство" (ИГ) - исламистская террористическая организация, действующая на территории Ирака и Сирии. Создана 15 октября 2006 года в результате слияния 11 радикальных суннитских формирований. "Костяк" группировки формируют боевики, сражавшиеся с американскими войсками в период их пребывания в Ираке и с силами правительства Башара Асада в Сирии.

ИГ признано террористической организацией в США, Канаде, Великобритании, Австралии, Турции, Египте, ОАЭ, Индии, Индонезии, а также в России (с 29 декабря 2014 года).

Террористическая организация "Исламское государство". Досье

Инфографика &quot;Исламское государство&quot; в Ираке и Сирии "Исламское государство" в Ираке и Сирии

Территории под контролем боевиков, иностранные наемники в рядах террористической группировки и крупнейшие теракты ИГ - в инфографике ТАСС

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