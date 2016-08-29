В эстонском парламенте состоится первый тур президентских выборов

ТАЛЛИН, 29 августа. /ТАСС/. Парламент Эстонии (Рийгикогу) соберется в понедельник на внеочередное заседание, на котором состоится первый тур выборов нового президента страны. Эксперты ожидают, что избрание главы государства затянется и потребует как минимум трех туров голосования, а возможно даже и созыва Коллегии выборщиков.

Кандидаты зарегистрированы

Республиканская избирательная комиссия Эстонии в субботу официально зарегистрировала трех кандидатов в президенты для участия в первом туре. Для выдвижения им требовалось заручиться поддержкой не менее 21 депутата 101-местного законодательного органа.

Кандидатом от входящей в правящую коалицию Социал-демократической партии (СДП) стал спикер парламента Эйки Нестор. В первом туре его также обязались поддержать депутаты от возглавляющей коалицию Партии реформ (ПР).

Третий партнер по коалиции консервативная националистическая партия Союз Отечества и Республики (СОР) вместе с оппозиционной Свободной партией Эстонии (СПЭ) выдвинули в качестве кандидата бывшего канцлера юстиции Аллара Йыкса. Оппозиционная Центристская партия Эстонии (ЦПЭ) поддержала своего депутата Майлис Репс.

Кроме того, известно, что необходимую поддержку в парламенте получил и официальный кандидат от ПР - ее почетный лидер, бывший еврокомиссар по транспорту Сийм Каллас, но его формальное выдвижение отложено до второго тура.

"В случае, если президента не выберут в первом туре, исходя из договоренности между ПР и СДП, во втором туре (нашим) кандидатом будет Сийм Каллас. Документы, необходимые для его выдвижения, готовы", - заявил генеральный секретарь ПР Реймо Небокат.

"Это делает вероятной возможность избрания президента в Рийгикогу, что и является целью ПР", - прокомментировал договоренность с СДП лидер ПР, премьер-министр страны Таави Рыйвас.

Расстановка сил в парламенте

Для избрания президентом кандидату необходимо получить голоса не менее 68 депутатов. Если ни один из претендентов не заручится такой поддержкой в первом туре, на следующий день состоится второй тур, для участия в котором кандидаты выдвигаются заново. Если и второй тур не выявит победителя, два кандидата, получившие наибольшее количество голосов, выйдут в третий тур, который будет проведен в тот же день.

В настоящей момент необходимой для победы поддержкой в Рийгикогу не обладает ни один из кандидатов в президенты Эстонии. ПР совместно с СДП контролирует 45 мест в парламенте. У ЦПЭ - 27 депутатов. Еще в общей сложности 22 голоса имеют выдвинувшие Йыкса представители СОР и СПЭ. Оставшиеся семь депутатов в Рийгикогу представляют Консервативную народную партию Эстонии, которая не поддерживает ни одного из зарегистрированных претендентов.

При этом за своих кандидатов партии обещают голосовать на протяжении всех трех туров.

"Наш кандидат - Майлис Репс, поэтому логично, что мы и будем ее поддерживать. Мы выдвинем Репс как в первом туре президентских выборов 29 августа, так и во втором и третьем турах 30 августа", - сказал председатель ЦПЭ Эдгар Сависаар.

Глава парламентской фракции СОР Прийт Сибул также заявил, что кандидатом от партии является Йыкс и голосования в пользу других претендентов, скорее всего, исключены.

Лишь лидер СПЭ Андрес Херкель допустил возможность компромисса. "Мне кажется, что в ситуации, когда один бьет себя кулаком в грудь, мол, мы до конца будем поддерживать только Репс, а другой - Нестора и Калласа, принять решение будет невозможно. Но и у нас в таком случае только восемь голосов", - сказал он.

Решение за Коллегией

Незадолго до дня голосования нынешний президент Тоомас Хендрик Ильвес призвал парламент преодолеть политические разногласия и избрать главу государства. "Нам не нужен конституционный фарс. Я уверен, что граждане ожидают от избранных ими в парламент представителей достижения консенсуса на благо Эстонии", - сказал он в интервью местной газете Postimees.

С аналогичным обращением к депутатам выступил и 21 видный общественный деятель страны. "Мы призываем все партии предпринять усилия во имя общих интересов Эстонии, чтобы избрать для Эстонской Республики достойного и лучшего президента еще в парламенте", - указывается в их открытом письме.

Если найти компромисс в законодательном органе все же не удастся, для избрания главы государства придется прибегнуть к альтернативной процедуре. В течения месяца после голосования будет созвана Коллегия выборщиков, состоящая из 335 человек, включая депутатов парламента и представителей советов местных самоуправлений. Перед ней предстанут два кандидата, участвовавшие в третьем туре выборов в парламенте, а также новые претенденты, которых выдвинут члены Коллегии.

Голосование пройдет в двух турах, для избрания кандидату необходимо получить более 50% голосов. Если же президента не изберут и таким путем, процедура снова вернется в парламент.

Внутрипартийная борьба

Многие наблюдатели в Эстонии убеждены, что голосования в Коллегии выборщиков на этот раз не избежать.

"Мы на 99% уверены, что выбирать президента будет Коллегия выборщиков", - заявила кандидат от центристов Майлис Репс.

"Всем ясно, что шансы избрать президента в Рийгикогу стремятся к нулю", - полагает евродепутат от Эстонии Яна Тоом.

Однако при голосовании в Коллегии политическая расстановка сил существенно усложнится. Ранее премьер сообщил, что в Коллегии выборщиков ПР намерена поддержать нового кандидата - нынешнего главу МИД страны, беспартийную Марину Кальюранд. В июле с соответствующей инициативой выступила сама Кальюранд, добровольно отказавшись от участия в выборах в парламенте в пользу Калласа.

"Если по какой-то причине там (в Рийгикогу) избрать главу государства не получится, я попросила партию (реформ), а также другие политические силы и беспартийных представителей местных самоуправлений поддержать мое выдвижение в Коллегии выборщиков", - сказала она.

Политолог Тынис Саартс из Таллинского университета считает, что это решение Кальюранд развязало ПР руки. "У обоих кандидатов (Калласа и Кальюранд) в ПР имеется сильная поддержка. И борьба двух кандидатов друг против друга в рамках одной партии могла бы привести к росту внутрипартийной напряженности и, может быть, даже к крупному внутреннему конфликту. Теперь же если Каллас провалится на выборах в Рийгикогу, то можно будет выдвинуть в Коллегии выборщиков Кальюранд", - отметил он.

Однако такой подход не учитывает амбиций Калласа, полагает Тоом. "Ему (Калласу) предлагается выйти из игры, если выборы перейдут в Коллегию выборщиков. Сам Каллас с этим не согласен, так что нам, вероятно, предстоит наблюдать борьбу кандидатов от одной партии", - считает евродепутат.

Кандидат от ЦПЭ Репс убеждена, что внутрипартийное противостояние между Калласом и Кальюранд серьезно обострится уже к концу сентября.

Предпочтения Коллегии

Оценить расклад сил в Коллегии выборщиков попыталась местная газета Eesti Ekspress, проведя в июне онлайн-опрос местных самоуправлений, которые будут делегировать в нее своих представителей. Наиболее предпочтительными для самоуправлений в качестве президента оказались кандидатуры Кальюранд и Йыкса. При этом, указывает издание, поскольку Кальюранд во время голосования в Коллегии выборщиков может также поддержать и ЦПЭ, ее шансы на избрание повышаются.

В пользу Кальюранд свидетельствует и общественное мнение. Социологические опросы показывают, что наиболее подходящим кандидатом в президенты ее считают 25% эстонцев. На втором месте - Каллас (19%), на третьем - Йыкс (10%).